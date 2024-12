La alternativa no tan low cost a Lewandowski y Haaland es el jovencísimo 9 que fue profeta en la Real Sociedad

23 goles en 24 partidos, amén de 2 asistencias, parecen no ser suficiente garantía de futuro para un veteranísimo nueve referencial que, a la primera de cambio, cuando empieza a faltar a su cita con el gol, le llueven las críticas. Así es el Barça y su exigencia. Por eso el club sueña con Erling Haaland y Viktor Gyokeres, a la vez que toca al jovencísimo 9 que explotó en la Real Sociedad, una opción no tan low cost que llegaría para suplir a Robert Lewandowski.

Más barato, sí, pero no tanto. Esa es la tercera vía que maneja ya el Barça para dar salida en verano al polaco, de 36 años, y fichar un sustituto de altura para las próximas temporadas, que no es otro que Alexander Isak, ex de la Real Sociedad y futbolista del Newcastle.

Más barato, pero igualmente caro

Está claro que los más de 200 millones de euros que costaría sacar a Haaland del Manchester City (ya solo su cláusula de salida supondría ese desembolso, al que habría que sumar otros gastos como primas y sueldo) y los no menos de 100 por Gyokeres hacen que la vía Isak sea menos cara, es decir, más accesible, pero eso no implica una operación fácil o barata para el gigante de LaLiga EA Sports.

El Barça, en cualquier caso, recupera este viejo anhelo por el que fuera nueve de referencia en la Real Sociedad, donde hizo 44 goles en 132 apariciones y de donde el Barça pudo ficharlo antes de dar el salto a la Premier League. Allí, en St James Park es un jugador fundamental y tiene contrato hasta 2028, de modo que firmarlo no será tarea menor.

Ya gustaba entonces, cuando jugaba en San Sebastián

Con todo, creen en can Barça que si quieren quitarse de encima de cara a la temporada 25/26 a Lewandowski y su salario, Isak es de las mejores opciones para el tipo de plantilla y juego que practica el Barça.

Como decimos, ya lo sopesó en su día el club catalán cuando el escandinavo militaba en el equipo vasco y ahora vuelve a hacerlo. No obstante, no hay que olvidar que Isak es la estrella de un club en manos de Mohamed Bin Salmán, que juega en la liga inglesa y que, por tanto, se le presuponen unos determinantes financieros que complican la operación. Tampoco ayuda que el sueco haya anotado 12 goles en 19 partidos y que desde 2019 y como blanquiazul haya sido siempre un referente eficaz y de enormes cualidades.