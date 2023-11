La catastrófica pérdida culé que permitió Bartomeu la celebran hoy Alejandro Balde y Xabi Alonso

Que el Bayer Leverkusen haya experimentado una mejoría exponencial desde la llegada de Xabi Alonso está teniendo, como gran recompensa, su liderato en la Bundesliga. El equipo se ubica por delante de todo un gigante como el Bayern de Múnich, el gran dominador de la competición durante la última década y esto viene dado porque el mencionado Alonso ha logrado explotar al máximo las virtudes de sus futbolistas, especialmente de Alejandro Grimaldo, el hombre que tiene a protagonizar estas líneas por una importante confesión realizada sobre su pasado en el FC Barcelona.

El futbolista formado en las categorías inferiores del conjunto español se vio obligado a salir del club en 2016 por la imposibilidad de dar un paso adelante definitivo en su carrera y afianzarse como alternativa a Jordi Alba en el carril izquierdo. Josep María Bartomeu, quien era el presidente culé por aquellas, no movió ficha para impedir que Grimaldo pusiera tierra de por medio con la Ciudad Condal y, tras una duradera etapa en el Benfica, el español decidió cambiar nuevamente de aires el verano pasado con su llegada a Leverkusen, club en el que ha logrado convertirse en uno de los laterales más aclamados del panorama mundial.

Que Alejandro Grimaldo no tenga sitio en la Selección habla, al igual que otros casos, de la falta de meritocracia que existe en la Federación.



pic.twitter.com/Kdognr2d64 — Merino (@JMCMerino6) November 6, 2023

Eso sí, lo más sorprendente a colación de esto son las palabras vertidas por Grimaldo a Jijantes, palabras que esclarecen a la perfección por qué, a fecha de hoy, el futbolista de 28 años, ni forma parte de las filas del Barça, ni se plantea regresar al club catalán próximamente: “Siempre he dicho que el Barça era un club al que podía volver... o sea, me gustaría volver porque es el Barça. Al final crecí allí como jugador y estaba muy feliz de haber estado en su sistema juvenil. Pero la verdad es que el Barça no se interesó por mí. Hubo conversaciones, pero nunca mostraron interés más allá de una conversación entre el agente y el club, pero sin ir más lejos. Se mantuvieron centrados en los dos laterales que ya tenían y no valoraron otras opciones. Al final supimos que había un lateral fijo en mi posición”.

Esto, como es fácilmente deducible, también tiene efectos a día de hoy en Barcelona ya que, si Bartomeu hubiese apostado por Alejandro Grimaldo, otro Alejandro, Balde, podría estar viviendo una etapa completamente diferente en el proyecto.

Si ya la campaña pasada, con Jordi Alba en el equipo, Blade fue indiscutible para Xavi, este curso, con la única competencia de Marcos Alonso, su importante es ineludible, pero todo podría haber sido frente con Grimaldo en el equipo…