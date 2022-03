La decadencia de Isco en el Madrid, a la luz: su futuro es un polvorín

Al madridismo le ha dado tiempo a conocer a Isco Alarcón. El centrocampista llegó a las filas blancas en 2013, desde entonces ha conocido la gloria y el olvido. Pero lo cierto es que, con el paso del tiempo y la llegada de nuevos jugadores, el madridista ha pasado a un segundo plano en el plantel.

No obstante, su incómoda situación tiene los días contados. El malagueño finaliza contrato con el Real Madrid el próximo mes de junio y la directiva blanca le ha dejado claro que su renovación no es una opción. Actualmente su salario es de siete millones, una cifra un tanto elevada si se tiene en cuenta los minutos que lleva disputados en esta temporada (tan solo ha jugado 342 minutos y marcado dos goles en catorce encuentros).

Su decadencia temporada tras temporada

Carlo Ancelotti ha reiterado en numerosas ocasiones que confía en el jugador, pero la realidad es otra, no juega desde el pasado 6 de febrero ante el Granada y en esta temporada solo ha pisado los terrenos en once partidos del campeonato doméstico. El tridente Kroos- Casemiro-Modric habría dejado al andaluz sin opciones y, la llegada de Camavinga habría complicado aún más las cosas.

Su decadencia no es una novedad, ha sido progresiva. Si se analiza su trayectoria en la Liga, se constata que Isco no ha desaparecido de un día para otro. Sus cuatro primeras temporadas en el Madrid siempre quedarán en su recuerdo, a partir de ahí: en la temporada 2017/18 disputó 30 partidos, en la 2018/19 27 encuentros, en la 2019/20 23 partidos, en la 20/21 mejoró levemente (jugó en 25 enfrentamientos) y en el curso presente acumula, los ya citados, once partidos.

A Isco no le queda otra que buscar un nuevo equipo y volver a demostrar los motivos que lo llevaron a ser uno más en el conjunto merengue. Hay varios interesados, pero los de Julen Lopetegui son los que más se han acercado al jugador, como ya adelantó Don Balón.

Más allá del futuro del de Arroyo de la Miel, lo único certero es que Isco Alarcón vivirá este domingo el que será su último partido con el conjunto merengue. Atrás quedarán los recuerdos de sus cerca 30.000 minutos vestido de blanco, y los premios conseguidos: cuatro Champions League, 1 Copa del Rey, 2 Ligas, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España...