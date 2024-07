La duda entre Deco, Laporta y Flick fulmina a João Félix e ilusiona al culé: uno u otro de La Roja

El Barcelona empieza a perfilar sus próximos movimientos de cara al mercado de fichajes, tanto a nivel de salidas, que las habrá, como en el capítulo de entradas, que también contará con nombres propios, algunos muy ilusionantes para el culé. De hecho, el FC Barcelona ya ha hecho saber a sus seguidores que, mediante ciertos ajustes, podrán fichar a jugadores como Nico Williams, es decir, a futbolistas de un precio que ronde los 60 millones de euros… y por ahí viene la discusión entre Deco, Joan Laporta y Hansi Flick.

Con una mirada puesta en Alemania

El Barça no hizo este anuncio de forma casual, básicamente porque el nivel del jugador del Athletic Club de Bilbao no pasa desapercibido y, efectivamente, es uno de los posibles fichajes galácticos que maneja el Barça, pero no es el único, y no es el único que gusta en la Selección Española de Fútbol, de hecho, ni siquiera es el único que tiene unos requerimientos que se ajusten al anuncio hecho por el Barça y que miran directamente a esta Euro 2024. Y por ahí viene la duda.

Por João Félix, complemento de Yamal

Más allá de que Raphinha es, a día de hoy, la gran baza por la izquierda culé, en contraposición a un Yamal que quema etapas a una velocidad pasmosa y es lógicamente dueño y señor de la banda diestra, lo cierto es que el Barça quiere reforzar ese perfil zurdo y Nico, como decimos, no es el único que gusta de ese último choque español, el España-Francia, también lo hace Dani Olmo, el cual está cada vez más relacionado con le Manchester City y, por tanto, exige una reacción rauda para no perderlo en caso de ser el elegido.

Llegado este punto, sabedores de que João Félix ya no es una opción -ni por precio, ni por nivel, ni por competencia- el director deportivo del Barça, su presidente y su nuevo entrenador tratan de poner las cartas sobre la mesa y elegir cuál debe ser la elección. Como ha dicho el club, llegado el caso podrán formalizar una oferta de 60 millones de euros por un jugador, que es justo la cláusula de Olmo en el RB Leipzig, siendo la de Nico casi similar (de unos 58M). Visto lo visto en esta Eurocopa, bendita duda.