La Fábrica no arranca y La Masía arrasa: revolcón de Laporta a Florentino por el talento joven

Cuando las cosas van mal dadas, siempre es buena idea dar una ojeada al talento que hay en las canteras, pues a diferencia de los fichajes, estos jugadores no suponen ningún gran desembolso y son una apuesta gratuita que en caso de salir bien supone una alegría deportiva y moral, pues es todo un orgullo contar con talento hecho en casa. Algo que en el Camp Nou suele ser mucho más habitual que en el Santiago Bernabéu, donde se celebran más los fichajes de hipotéticas estrellas adolescentes brasileñas que los grandes talentos de kilómetro cero que hay en La Fábrica.

En Barcelona, en cambio, bien sea por la delicada situación económica, o porque ya es toda una tradición fijarse en las categorías inferiores, hemos visto como en el primer equipo han participado numerosas promesas formadas en el filial. Casos como Araujo, Gavi, Ansu Fati, Balde, Eric García, Abde, Ilias o Iñaki Peña, son algunos de los ejemplos más recientes de éxito en el desarrollo de futbolistas jóvenes y de gran calidad de La Masía.

Por su parte, en la capital, no se puede decir lo mismo, de hecho, hace unas semanas, los de Ancelotti rompieron un récord que no gustó mucho. Por primera vez en su historia, los blancos formaron un once titular sin ningún español, algo que evidencia la poca importancia que se ha dado a la cantera y al talento local.

En este sentido, es evidente como en el Santiago Bernabéu, ven en Brasil y Francia, sus particulares fábricas de talento joven. En los últimos años, Florentino se ha llevado de dichos países a Vinicius, Rodrygo, Reinier, Endrick, Mendy, Camavinga y Tchouameni. Excepto el último, ninguno de ellos llegó como titular y taparon la proyección de posibles talentos provenientes de La Fábrica.

La actual plantilla del Real Madrid solamente cuenta con Nacho, Carvajal, Mariano, Lucas Vázquez y Sergio Arribas. Exceptuando a Carvajal, ninguno de ellos formaría parte de un once inicial ideal de Ancelotti.

Por su parte, Xavi sí que cuenta con muchos jugadores formados en La Masía, los cuales son una mezcla de veteranos y jóvenes talentos: Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Araujo, Eric García, Balde, Gavi y Ansu Fati. Todos ellos son jugadores importantes para el técnico catalán. Tanto es así, que Araujo, Gavi, Busquets y Balde son indiscutibles en sus demarcaciones. Mientras que Ansu y Jordi Alba son los principales revulsivos en defensa y delantera blaugranas.

Así pues, se respira un gran orgullo en el Camp Nou, donde ven como el buen trabajo hecho a lo largo de los años formando a las estrellas del mañana sigue dando sus frutos, un camino que siempre lleva al éxito. Por su parte, el Madrid sigue apostando por la filosofía de llevarse talento extranjero, algo que tampoco le ha ido nada mal.