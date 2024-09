La FIFA destaca al sucesor de Messi, Florentino desespera; Vini y Endrick no quieren su llegada

El sitio oficial de la FIFA publicó un listado con los talentos a seguir que disputarán el Mundial de Clubes 2025, que se realizará en Estados Unidos, en la cual se destaca la presencia de la joya de 17 años de River Plate, Franco Mastantuono.

El canterano de La Banda es observado de cerca por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien ya se acercó a la dirigencia de ese club para conocer las condiciones de contratación.

“A este centrocampista no le falta clase y sus lanzamientos aúnan potencia y precisión. Pese a ser aún un adolescente, ya cuenta con un físico que impresiona. En la actualidad, se lo considera una de las joyas de la cantera argentina y ya ha representado a su país en la categoría Sub-20”, asegura en la descripción del sitio web.

“Una joya”

Más talentos

La casa madre del fútbol mundial, además, mencionó como futuros talentos a ver a: Endrick (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Kauã Elias (Fluminense), Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund), Fidel Ambríz (Monterrey), Amanallah Memmiche (ES Tunis), Rio Nitta (Urawa Red Diamonds), Obed Vargas (Seattle Sounders) y Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

‘NO’ de River a Florentino

El presidente del club argentino, Jorge Brito, brindó una entrevista con ESPN y aseguró que no hay negociaciones con el Madrid por el chico de 17 años. “No hubo ninguna negociación con el Real Madrid por Franco Mastantuono, lo puedo asegurar. Ni con Florentino Pérez ni con nadie. Fue una reunión por otros motivos. El jugador está muy tranquilo y muy contento en River. Creemos que no hay que apurar este proceso. Está en pleno desarrollo, tiene 17 años. Ni el jugador ni nosotros tenemos ningún apuro con que se vaya. Creo que tenemos que valorarlo y apreciar que tenemos una gran joya que no tengo dudas que la va a romper el día que le toque irse. Hoy es momento de que él piense en River”, comentó.