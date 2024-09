Florentino y un fichaje bomba: el Madrid quiere a una figura del City para reemplazar a Modric

El Real Madrid tiene serias intenciones de sumar a su plantilla a Rodri, el talentoso mediocampista de 28 años del Manchester City de Pep Guardiola. El jugador tiene contrato hasta 2027 con el equipo de la Premier League pero la directiva de los Citizens siente incomodidad ante los rumores que ubican al español en el radar del Merengue para la temporada 2025.

Según informó Givemesport, el City también se puso manos a la obra para renovar el contrato de Rodri y de esta forma acabar con las intenciones del Madrid.

El nuevo contrato de sería hasta 2029 y el futbolista recibiría uno de los mejores contratos del Manchester City. La ida de la directiva es empezar a trabajar una vez que esté definitivamente cerrado el mercado de fichajes.

Por su parte, diario As también asegura que el gran objetivo del Madrid es sumar a Rodri para la próxima temporada. Sin embargo, de acuerdo a su información, la negociación no asoma para nada sencilla porque no ve con malos ojos seguir en la Premier League.

El interés del Madrid

El conjunto de Carlo Ancelotti tiene la necesidad de sumar jugadores a su mediocampo, una zona del campo que quedó frágil tras el retiro del alemán Toni Kroos.

Otra cuestión es la salida del croata Luka Modric una vez que culmine la presente temporada. En este panorama, el Madrid está obligado a sumar un futbolista de experiencia para que asuma el rol de líder en ese sector del campo de juego.

👍🏼🫂😄 ¡𝗗𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀!



🏆 Los campeones de Europa se concentran para arrancar una nueva edición de la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/rSDO4RVbiW — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 2, 2024

¿Otra llegada más?

Además de Rodri, otro de los jugadores que aparece en el radar Merengue es el del canadiense Alphonso Davies. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich no renovó su contrato con la institución de la Bundesliga y podrá llegar a España como agente libre.