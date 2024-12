La Juventus de Turín negocia con el Real Betis por el mejor jugador de Pellegrini

Ni siquiera ha debutado esta campaña y Manuel Pellegrini ya tiene que lidiar con el interés foráneo en su mejor jugador, más que nada porque la Juventus de Turín, ni más ni menos, ha lanzado un preaviso de manos de un ilustre directivo que ahora se concreta en oferta.

O lo que es lo mismo, en la Vecchia Signora hace tiempo, mucho tiempo, que tienen en anhelo y deseo de fichar a Isco Alarcón, un jugador por el que tienen debilidad, tal y como expresó recientemente el mítico jugador italiano y de la entidad bianconeri, Giorgio Chiellini.

¿Unas declaraciones como preámbulo de una oferta?

El legendario central de la Juve habló recientemente de Isco y la final de Cardiff (2017), donde se desmarcó con enormes elogios al ex del Real Madrid y hoy estrella bética: “Cuando jugaron con Casemiro e Isco en el lugar de Bale... Isco fue el jugador que rompió nuestro plan de partido. Isco era realmente imparable, porque creaba superioridades en la izquierda, la derecha y en el centro. No era fácil pararles para nosotros”, dijo en The Overlap de Sky.

El problema es que estas palabras no son altruistas, sino que suponían un aviso para un posible movimiento en este mercado de enero y que salpicaría directamente a la estrella del Real Betis.

El 10 que puede cambiarlo todo

La magia, la astucia, el talento. Todo ello es lo que valoran de Isco Alarcón tanto Chiellini como la Juve y toda vez que el excentral juventino es ahora mismo el jefe de relaciones institucionales del cuadro italiano, sus palabras van cargadas de intencionalidad.

Así, tal y como nos han contado, el gigante italiano quiere tantear la posibilidad de una venta inmediata del de Arroyo de la Miel en el mes de enero ahora que todavía no está recuperado y que el Real Betis ha encontrado en Giovani Lo Celso otro diez. La propuesta se estaría evaluando horas después de haber pasado en la Copa del Rey ante el Sant Andreu (1-3).