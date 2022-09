La Masía ya no vale: Xavi lo echó y ahora está totalmente desquiciado

Xavi Hernández lo tenía muy claro ya desde la pasada temporada cuando llegó al banquillo del Fútbol Club Barcelona. No quería a Óscar Mingueza en su plantilla. Para el técnico culé el futbolista de La Masía, del que tanto había presumido la entidad al tratarse de un canterano que había conseguido llegar al primer equipo desde la base, no tenía la calidad suficiente como para formar parte de un equipo que quería resurgir y que pretendía de nuevo volver a pelear por títulos contra los más grandes.

A Mingueza le costó encontrar minutos con Xavi Hernández al frente del equipo el pasado curso y este verano se confirmó lo que el defensa pensaba, que el técnico catalán no quería seguir contando con él. Así las cosas, al polivalente zaguero se le expuso la situación y se le pidió que buscara una salida ya que no iba a tener apenas oportunidades a lo largo de esta campaña dado que se iba a reforzar la defensa con gente como Christensen o Koundé, y él se iba a ver relegado al más puro ostracismo y a ver pasar los partidos semana tras semana desde el banquillo. Además, su salida serviría para aligerar la carga salarial del club y por lo tanto Joan Laporta también era uno de los grandes interesados en que abandonara el Camp Nou.

El ya ex jugador del Barça hizo caso y encontró en el Celta una salida que pensaba que podría ser beneficiosa para sus intereses. No tenía que salir de LaLiga y llegaba a un equipo con aspiraciones medias en la clasificación… pero las cosas no le están saliendo como él esperaba. Son ya muchas las jornadas que han pasado desde que se inició la competición y hasta el momento Mingueza sigue sin rascar bola en el conjunto gallego.

El balance es demasiado pobre, apenas ha jugado 9 minutos en estas primeras 5 jornadas de Liga y su participación se ha visto reducida a 1 minuto en el partido ante el Espanyol y 8 más contra el Cádiz. El resto de choques, los ha visto al completo desde el banquillo y su situación empieza a desesperar al jugador. Parece que Coudet ve las cosas de forma similar a Xavi Hernández y está prefiriendo apostar por otros en el once antes que por Mingueza.