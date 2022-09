Laporta se la juega a Dembélé: 50 millones y adiós, Xavi alucina

Ousmane Dembélé ya dejó de ser oficialmente jugador del FC. Barcelona en junio de 2022 y ahora, gracias a que el diario ‘Sport’ ha sacado a la luz más información acerca del nuevo contrato, sabemos que el delantero francés podría dejar el Camp Nou en enero o en junio de manera fácil, ya que, tal y como ha informado el medio catalán, ‘El Mosquito’ tiene tan solo una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Una cantidad que es asumible por cualquier de los grandes clubes de Europa.

Xavi tiene por qué preocuparse, la temporada de Ousmane Dembélé está siendo de sobresaliente. Es titular indiscutible para el de Terrasa, ha conseguido por fin cerrar la etapa de las lesiones y en cada partido siempre deja alguna asistencia o gol en su casillero. ‘El Mosquito’ está atravesando quizás por su mejor momento desde que es jugador del FC. Barcelona y su entrenador lo sabe, por eso el otro día dijo en rueda de prensa que actualmente está al nivel del mejor Neymar.

Xavi Hernández mima a Ousmane Dembélé, considera que es uno de los jugadores más importantes de la plantilla y no quiere que se marche bajo ningún concepto, al menos por su culpa, por eso es titular y por eso le llena de alabanzas en rueda de prensa. La relación entre jugador y entrenador es perfecta, por lo que, en principio, no tendría nada que temer, pero si el conjunto azulgrana no acaba consiguiendo ningún título esta temporada y el galo empieza a ver que el gran proyecto de Joan Laporta no sale a flote, quizás si algún equipo iguala los 8 millones de euros que percibe por temporada y está dispuesto a pagar los 50 millones de euros de cláusula de rescisión, su mentalidad cambie.

Joan Laporta no se quiso arriesgar con la renovación de Osumane Dembélé. Sabe que la tendencia del jugador a lesionarse es muy alta y no quería correr el riesgo de repetir los casos de otros jugadores con fichas altas que prefirieron quedarse sin jugar en el Camp Nou cobrando un salaria elevado, a salir en busca de oportunidades, como Braithwaite o Umtiti, por eso le renovó solo dos años y por eso su cláusula es tan apetecible. Si su rendimiento no baja y llega a junio con dudas sobre el proyecto deportivo, quizás la más que segura llegada de Antoine Griezmann y los dólares que puedan llegarle desde otro club puedan hacerle cambiar de opinión.