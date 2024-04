Bellingham, Kane y Foden se avergüenzan de Guardiola: 47M humillantes, mejor que Yamal y top-10

Más allá de la enorme exhibición, con poso, de ayer de Cole Palmer, el jugador fichado por el Chelsea al Manchester City en septiembre del pasado año, va camino de convertirse, a pesar de los 47 millones de euros que costó, en una de las peores inversiones de Pep Guardiola. Si mantiene su actual estado de forma hablamos de un jugador de época en la Premier League.

Lo atestigua su hat-trick con victoria ante el Manchester United, pero también sus números a lo largo de esta temporada de debut en Londres, que a sus 21 años lo convierten en uno de los mejores jugadores del mundo a su edad. Cierto es que es más mayor que la sensación en can Barça y La Roja, Lamine Yamal, pero también es verdad que sus estadísticas lo ponen, hoy por hoy, dos escalones por encima del jugador del Barcelona, no es extraño que sea ya el jugador franquicia de la entidad de Londres y un fijo en las convocatorias de la Inglaterra de, entre otros, Jude Bellingham, Harry Kane o Phil Foden.

Presencia, calidad, facilidad y creatividad

En 2.952 minutos disputados esta temporada, el ex jugador del Manchester City ha marcado en 39 partidos 21 tantos, dando 12 pases de gol. Y su explosión va a más: en los últimos tres partidos, ante Newcastle, Burnley y los propios red devils ha hecho seis goles, dando una asistencia y dirigiendo a su equipo a dos victorias y un empate. Es más, si existe un despertar en el club capitalino en las últimas jornadas, donde los de Mauricio Pochettino no han perdido en la media docena de últimos duelos, este tiene a Palmer como epicentro, como causa y efecto: 6 goles y 4 asistencias.

Es verdad que Gareth Southgate, seleccionador nacional inglés, pese a convocarlo con los three lions, aún no le ha dado la importancia en Inglaterra que ya tiene en el equipo de Stamford Bridge pero Cole Palmer es ya por derecho propio y a sus 21 años uno de los mejores jugadores de la Premier League 23/24 y va camino de concretarse como uno de los 10 grandes del planeta en estos momentos. Compañeros suyos en The Team of the Rose, tales como los citados Bellingham, Kane y Foden, no dudan del error de Guardiola: por solo 47 millones de euros dejó ir a un futbolista bestial.