La muralla de Ancelotti, Zidane y Cristiano dice ‘adiós’: Fabregas lo fichó al Como pero no pudo ser

Raphael Varane, ex defensor de Lens, Real Madrid y Manchester United, anunció su retiro de la actividad profesional a través de una carta que publicó en sus redes sociales. Con solo 31 años, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 decidió darle punto final a su exitosa carrera debido a los problemas físicos que viene arrastrando en el último tiempo.

“Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”, expresó Varane.

Asimismo, contó: “Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces y, esta vez, ha llegado el momento de parar y colgar los botines con mi último partido, ganando un trofeo en Wembley”.

Varane había fichado en el mercado de pases con el Como de Cesc Fàbregas pero finalmente no pudo ser inscripto para disputar la Serie A como consecuencia de sus lesiones.

Desde su salida del Real Madrid al Manchester United, en 2021, el defensa francés no volvió a recuperar el nivel que había mostrado en el Merengue y en la Selección gala.

“El fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante. Pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Como deportistas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos impulsa”, expresó en otro pasaje de su carta.

Para cerrar, remarcó: “No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de haber mantenido mis principios de sinceridad y de haber intentado dejar todas las cosas mejor de lo que las encontré”.

La carrera de “Rafa”

El ahora ex jugador de 31 años tuvo la suerte de conquistar 22 títulos: tres ligas de España, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

En su paso por el United ganó una Copa de la Liga. Con la Selección de Francia, además, tuvo la suerte de levantar la Copa del Mundo.