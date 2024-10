La noticia sobre David Alaba que hizo enfurecer a Florentino Pérez: Ancelotti no baja la guardia

El deporte de alta competencia demanda mucho más que compromiso para persistir y afrontar todo tipo de adversidad, pero hay ocasiones que el físico supera lo real. En este caso, David Alaba ya lleva un buen tiempo fuera de las canchas por la dura lesión que sufrió con el Madrid, pero el defensa sigue en proceso de recuperación y sin bajar la mirada pese a los rumores que indican que no volvería a jugar nunca más. Ancelotti es consciente de lo que puede dar, pero no muchos creen lo mismo.

El austriaco se convirtió en noticia en las últimas horas por justamente una información que indicaba que Alaba no habría soportado el tiempo ausente y que habría recaído en su lesión, tanto así que se planteó retirarse de manera prematura. Esto fue desmentido y las fuentes confirman que no hay nada de cierto en esto, ya que el ex Bayern Múnich no descansará hasta salir del túnel del Santiago Bernabéu para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. Hay escasez de defensas centrales y el lateral sabe bien que su regreso ya no puede esperar más.

El lateral izquierdo que se desempeña como defensa central tiene contrato con el cuadro blanco hasta 2026, y en los últimos meses ha continuado con su recuperación de ligamento cruzado. Sin embargo, algunos medios arrojaron que ya habría pensado en retirarse debido a una nueva lesión en su rodilla, cosa que Fabrizo Romano lo desmintió tajantemente.

🚨⚪️ Rumours about a possible early end to David Alaba's career or new pain in his knee are complete nonsense.



Alaba’s recovery is still going according to plan; player, doctors, fitness coaches are satisfied with healing process.



Alaba, continuing his plan and feeling better. pic.twitter.com/jgZYCF5ngS