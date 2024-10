Ni Ceballos, ni Alaba, ni Vallejo, el Madrid liquida antes al mito y rechazará ser el nuevo Zidane

Como habrán ido escuchando en los últimos meses, a Raúl González Blanco se le ha proponiendo y colocando en el camino de dar un salto de calidad hacia el fútbol del primer nivel desde su estatus como entrenador del Real Madrid Castilla, sin embargo, a más de uno le sorprenderá que las dudas que pudiera albergar la leyenda del club de Concha Espina se las ha resuelto el propio club, que le ha enseñado la puerta de cara a la campaña que viene. Así, el primer gran nombre de Chamartín que saldrá en la 25/26 no es el de Dani Ceballos, David Alaba o Jesús Vallejo, sino el del tercer máximo artillero de la historia del club madrileño.

Otra historia por contarse

De hecho, la directiva ha sido clara: Raúl no seguirá en el filial y el elegido para sustituirlo será el actual entrenador del Juvenil A del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. ¿Significa esto que el mito de la entidad quince veces campeona de Europa se deberá marchar del club? No, las primeras informaciones al respecto apuntan a que el club le ofrecerá trabajar codo con codo con Carlo Ancelotti, insertándose en su cuerpo técnico, tal y como hiciera en su día un tal Zinedine Zidane, otra leyenda del club al que no le fue nada mal: ha sido el único entrenador de la historia que ha ganado tres Champions League de forma consecutiva (de hecho, ningún otro técnico logró revalidar el título bajo la actual denominación del torneo)

Esto último no es seguro, ya que a diferencia de Zizou, Raúl no podría ejercer de figura del máximo poder de persuasión y decisión sobre el míster de Reggiolo, básicamente porque ese cargo ya existe y pertenece a Davide Ancelotti, hijo del entrenador blanco, de modo que la otra salida para el exdelantero merengue es que se una a la función de Santiago Solari, como agente de la cantera, lo cual, dice su entorno, no le satisface.

La tercera vía, la más probable

Con esta decisión, que el club pretende que sea inamovible, pero a la vez armónica, Raúl se ve casi empujado a aceptar alguna de las ofertas que tiene para seguir entrenando, donde se sabe que hay clubs de la Bundesliga tras su pista. Incluso, se dice, puede ser la respuesta del Bayer Leverkusen a una posible, aunque improbable marcha al final de temporada de Xabi Alonso.