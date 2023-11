La planificación del Madrid 24/25 aturde a Brahim y Joselu en pleno parón: 2 fichajes los noquean

El futuro de varios de los actuales jugadores del Real Madrid y su futuro en el club se está jugando ya. En continuo proceso de evolución, el club blanco exige el máximo, sobre todo a esas piezas que carecen del estatus de titular y en este caso lo que ocurra con Brahim Díaz y Joselu de cara a la próxima campaña depende de sus respectivos rendimientos y de algo más, de los fichajes, y todo eso complica enormemente su situación.

Respectivos contratos

No es difícil que el Madrid pueda continuar confiando en Brahim y Joselu en lo que respecta a sus respectivos contratos, ya que el ex del Manchester City y el AC Milan posee vinculación con los blancos hasta 2027, mientras que sobre el canterano pesa una opción de compra en su cesión procedente del RCD Espanyol de 1,5 millones de euros, una cantidad más que asumible, pero eso no cierra su continuidad, ya que los planes del Real Madrid son ambiciosos.

Fichajes

Lo primero de todo a lo que tiene que hacer frente el Real Madrid en estos dos casos es al hueco y rendimiento de la plantilla, y en base a ello, dando por supuesto que Arda Güler es una apuesta en la franja de ataque y que se mantendrá pase lo que pase con la evolución de su lesión, y que Bellingham, Vinicius y Rodrygo son las estrellas del proyecto, hay que mirar los nuevos nombres, y ahí sí llegarían problemas para Joselu y/o Brahim.

Uno de ellos, ya cerrado por el club blanco y el cual está dando un salto de calidad que lo coloca en primera línea de la lucha por la titularidad es Endrick, el joven delantero de Palmeiras que llegará en junio y por el que suspira el madridismo. Aunque hay más. El Madrid no le pierde la cara ni al fichaje de Kylian Mbappé (pese a los rumores) ni incluso al de Erling Haaland, y ambos jugadores, unido a todo lo que tiene ya el Madrid, sí marcarían el final del malagueño y/o el nacido hace 33 años en Stuttgart. Es verdad que es pronto para hablar de estos dos últimos nombres, pero el Madrid ya presiona a Josleu y Brahim con algo que es condición crucial para confiar en ellos: deben ser determinantes esta temporada.