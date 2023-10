La Premier League quiere volver a pescar en la liga: Atlético de Madrid y Sevilla los objetivos

La Premier League es la competición europea con mayor poder adquisitivo con mucha diferencia sobre el resto. Ello supone que casi cualquier equipo de la primera categoría del fútbol inglés sea capaz de fichar a casi cualquier futbolista de Europa y del Mundo. Y si a eso le sumas que varios de los equipos de La Liga tiene problemas de solvencia económica, el resultado es una barra libre para los equipos ingleses.

Así, ocurrió con las ventas de Diego Carlos, Pau Torres y Álex Moreno al Aston Villa, con la venta de Alexander Isak al Newcastle United o con el traspaso de Nicolas Jackson al Chelsea, entre otros. Ahora a estos nombres podrían sumarse dos futbolistas más.

El primer equipo afectado es el Sevilla. El club hispalense deberá gacere frente a los cantos de sirena del Aston Villa para tratar de seducir a Marcos Acuña. El lateral izquierdo es fundamental en el Sánchez Pizjuán desde que llegase al club en el verano de 2020, siendo clave en la Europa League lograda en la temporada 2022/2023. No obstante, el Sevilla ya vendió a uno de sus futbolistas al Aston Villa en el pasado por una oferta irrechazable y más si tenemos en cuentra que Mochi es el directo deportivo del equipo inglés desde el pasado verano.

El otro equipo afectado no es otro que el Atlético de Madrid, y el jugador es Samuel Lino. El extremo brasileño fue uno de los futbolistas del Valencia que mejores sensaciones dejó el curso pasado. Ahora, el conjunto colchonero decidió darle la oportunidad y no ha decepcionado. Samuel Lino se ha ganado un puesto de titular como carrilero y, a su desborde ya conocido, ha añadido una gran capacidad de trabajo y resistencia. Un gol y dos asistencias en nueve partidos son su carte de presentación en un Atlético de Madrid que vive un estado de forma que no se le veía en años. El Atlético de Madrid no valora deshacerse del jugador, pero donde "dije Diego, digo digo" y una muy buena oferta sería difícil de rechazar para el Atlético de Madrid.