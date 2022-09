La prioridad de Ancelotti para tomar el relevo de Luka Jovic y Mariano

Karim Benzema cumplirá 35 años en el próximo mes de diciembre y los problemas físicos están teniendo cada vez más presencia en el jugador francés. A pesar de ser el máximo favorito para ganar el Balón de Oro, el galo no ha arrancado el curso de la forma esperada y, además, está comenzando a acusar el exceso de protagonismo que tuvo en el equipo la pasada campaña.

Durante el último periodo estival una de las premisas establecidas en la directiva blanca ha sido la incorporación de un suplente de garantías para cubrir la delantera, pero finalmente Florentino no estimó necesario tal movimiento a pesar de que Luka Jovic salió del club para poner rumbo a la Fiorentina y de que Mariano Díaz no cuenta para Ancelotti.

No obstante, el propio técnico italiano parece estar convencido de incorporar un delantero suplente para Karim en el próximo mes de enero. A pesar de que Rodrygo Goes y Eden Hazard han cuajado buenas actuaciones como falsos ‘9’, la presencia de una pieza referencial siempre es necesaria en un equipo con las aspiraciones del Real Madrid y por eso ‘Carletto’ no ha dudado en dejar el nombre de Calvert-Lewin en la mesa de las oficinas merengues.

El delantero inglés del Everton y el técnico trasalpino se conocen a las mil maravillas tras coincidir en Goodison Park antes de que Ancelotti pusiera rumbo al Real Madrid para vivir su segunda etapa al frente del equipo y ahora el británico es la prioridad del técnico para reforzar el ataque en el mercado invernal.

Con Ancelotti al frente del Everton, Calvert-Lewin disputó su mejor temporada en cuanto a registros anotadores, firmando 21 goles en 39 partidos oficiales, y este es el motivo por el que ambos podrían reencontrarse de nuevo, aunque esta vez con un rol mucho más secundario.

Una nota negativa

Eso sí, aunque 'Carletto' tiene predilección por contar con Calvert-Lewin, el jugador primero deberá dejar atrás los problemas físicos que le vienen lastrando desde la campaña precedente. Por el momento, el inglés aún no ha debutado en el nuevo desafío y, si no se recupera en los próximos meses, perderá esa candidatura que le sitúa, a día de hoy, como el sustituto ideal para Jovic y Mariano.