La razón del sueño de Florentino: ni Neymar ilusionó tanto al Real Madrid como este ‘robo’ al Barça

En las últimas semanas han sido varios los rumores que ponían a Ansu Fati lejos del Barça. El canterano se ha ido dado cuenta que no acaba de encajar en los planes de Xavi Hernández y que si sigue en el conjunto blaugrana podría quedarse estancado, algo que a sus 20 años sería perjudicial para su desarrollo como futbolista. Es por este motivo que una salida es cada vez más posible.

Xavi se ríe del supuesto interés del Real Madrid

En la última rueda de prensa de Xavi Hernández, el técnico egarense fue preguntado sobre un supuesto fichaje de Ansu por el Real Madrid, a lo que respondió con mucha contundencia. Y es que, si las posibilidades de su fichaje por los blancos son prácticamente nulas, el simple hecho que se haga esta pregunta debería hacer pensar a Xavi.

Por su parte, desde el Real Madrid no hay nada que invite a pensar en un movimiento por el canterano culé, es cierto que años atrás cuando Ansu floreció, Florentino Pérez tanteó el terreno buscando un nuevo caso Figo que hubiera sido todavía más sangrante, algo que ya intentó con Neymar varios años atrás. Sin embargo, ahora todo parece practicamente imposible por ambas partes.

La triste realidad de Ansu Fati

Pese a todas las habladurías sobre su salida, la realidad no es otra que el canterano ha visto como su ilusión por triunfar en el Barça se ha ido desvaneciendo con el paso de los meses. Las lesiones, su complicada recuperación, junto con la falta de confianza y de minutos han acabado por lastrar a un Ansu Fati que se ve sin un hueco en la plantilla de Xavi.

Por su parte, el técnico egarense nunca ha sido tajante respecto del futuro del canterano. De hecho, siempre ha dejado la puerta abierta a una salida y nunca ha confirmado su continuidad. Dando a entender que no es algo que le preocupe en demasía. Y es que, en lo deportivo, la importancia de Ansu no es muy alta, ya que cuenta con mucha competencia y si la llegada de Vitor Roque se confirma para enero, llegará un perfil prácticamente idéntico a él que le acabará de arrebatar los pocos minutos que ya tiene. Todo un peligro para Ansu que, a su edad no puede permitirse pasar demasiado tiempo en el banquillo.

Así pues, pese a que eu fichaje por el Real Madrid es parte del mudo de los sueños, sí que debería servir de advertencia a los culés, ya que cuando el río suena es que agua lleva y en este caso está claro que la salida de Ansu (no al Real Madrid) está cada vez más cerca.