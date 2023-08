Ronald Araujo elige al nuevo líder de la defensa del Barça: Deschamps y Tuchel se la jugaron por él

La lesión de Ronald Araujo ha provocado que Xavi Hernández tenga que buscar alternativas para formar su línea defensiva. Jules Koundé es el señalado por el club, la afición y el entrenador para asumir el rol de líder que tiene el sudamericano.

La ausencia del uruguayo para los partidos contra el Cádiz, el Villarreal, Osasuna y Real Betis por un problema en el bíceps femoral de su pierna, han trastocada los planes en defensa del FC Barcelona. La línea más importante en los títulos de la temporada pasada pierde a su principal referente. Un jugador al que Xavi ya ha elogiado en varias ocasiones: "Es una garantía. Es un defensa extraordinario es un corrector a las espaldas espectacular, es rápido, agresivo, gana duelos... Juega bien en segundas líneas, saca bien la pelota".

“Tarde o temprano va a ser capitán del Barcelona. Es un líder natural. Él lo lleva adentro. Ya le he dicho que tiene que ser capitán”, dijo el técnico azulgrana, refiriéndose a las dotes de mando y liderazgo que ha mostrado Araujo. Y es que a lo que suma en sus acciones defensivas y ofensivas, también hay que añadir lo que impone a los rivales y sus órdenes en el césped. “Me considero un líder por mi carácter. Me gusta saber cómo está el equipo y los compañeros, quiero que a todos les vaya bien. En el campo, siempre hablo porque es una forma de estar concentrado. Sé que eso ayuda mucho a mis compañeros”, decía el central sudamericano.

Una solución ya probada

Ronald Araujo disputó la temporada pasada 22 partidos en La Liga, una cifra baja si tenemos en cuenta su importancia en el equipo y en la plantilla azulgrana. Las lesiones fueron la principal razón para que no sumase muchas más titularidades, algo que obligó a Xavi a buscar alternativas. La principal fue devolver a Koundé al centro de la defensa y hacerle formar pareja con Christensen. Esto llevaría a Sergi Roberto al lateral derecho. La opción de mantener al francés en el lateral e incluir como titular a Eric García parece menos posible ahora mismo viendo la falta de confianza que tiene su entrenador en el ex del Manchester City. Aunque no es su posición ideal, y su entrenador ya tuvo que convencerle de que no buscase una salida, Koundé deberá ser el líder de la defensa del Barça ante la ausencia de Araujo.