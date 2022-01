La razón por la que Laporta y el Barça no han renovado a Gavi en 2022

Tanto el Fútbol Club Barcelona como el jugador, Pablo Martín Páez Gavira ‘Gavi’ están deseando ampliar el contrato que les une, actualmente, hasta el 30 de junio de 2023. Pero más allá del poco tiempo de contrato que les resta (más teniendo en cuenta la edad del jugador, 17 años) lo preocupante para el club es su ridícula cláusula de rescisión actual: 50 millones de euros.

Por parte del jugador se esperaba que la firma se hubiese dado antes de finalizar el 2021, pues el club así se lo había asegurado cuando el chaval comenzaba a ser habitual en los onces iniciales de Ronald Koeman allá por los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, el acuerdo se ha ido posponiendo semana tras semana hasta que el club le ha reconocido la verdad tanto al jugador como al agente: deben gestionar otros frentes antes que el suyo para poder ofrecerle una renovación lo más favorable posible.

Y es que sin las salidas de algunos pesos pesados de la plantilla (ya ha tenido lugar la de Coutinho y en pocos días se espera que también lo haga Samuel Umtiti) el sueldo de Gavi no podría ser todo lo elevado que el Barça cree que este se merece. Es por ello que Laporta explicó la situación al jugador con la promesa de que, una vez Mateu Alemany haya logrado el imposible de esas salidas, Gavi será el primero en pasar por las oficinas del club para actualizar su ahora ridículo contrato.

De este modo la continuidad de Gavi en Can Barça no corre a día de hoy ningún peligro. Ahora bien, si el Barcelona, una vez finalizado el mercado invernal (próximo 31 de enero) no mueve ficha rápido con Gavi, el asunto podría cambiar radicalmente pues la paciencia del jugador y de su representante no es ni mucho menos infinita.

Laporta, que ya ha logrado el sí de Ansu Fati y de Pedri quiere tener la firma de Gavi antes de la eliminatoria de la Europa League frente al Nápoles y así blindar a sus canteranos antes de que estos se vuelvan a mostrar en el escaparate europeo.