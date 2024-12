La Real Sociedad e Imanol Alguacil no esperaban que fuera el último partido de Martín Zubimendi

La Real Sociedad e Imanol Alguacil se revolvieron tras la derrota ante el Athletic y han respondido con brillantez… hasta Butarque. Allí, este fin de semana, también lo hicieron ante el Leganés, 0-3, pero con un alto precio que pone en aprietos lo que queda de 2024 para su gran joya, Martín Zubimendi.

El mismo técnico txurri-urdin se mostró “preocupado” por sus tres bajas producidas en el duelo, las de Aihen Muñoz, Sergio Gómez y el mismo centrocampista donostiarra, dándose el caso de que la dolencia de este último quizá confluya con los tres partidos que les quedan este año a los realistas.

Calendario por delante ajustado

Dinamo, el próximo jueves en la Europa League; UD Las Palmas, el mismo sábado, en el Campeonato Nacional de Liga, y Celta de Vigo, el siguiente fin de semana, el día 21 de diciembre, son los tres choques que le quedan a la Real antes de acabar el año y en todos estos casos hay un margen mínimo para la recuperación.

Es verdad que las dolencias no parecen, en ninguno de los tres jugadores, de gravedad, pero hay indicios de que forzar al mediocampista en LaLiga o la Europa League quizá sea una temeridad, lo que nos lleva a pensar que tal vez se pierda lo que queda de curso.

¿No jugar nunca más en su equipo?

Eso, como es lógico, lleva a más de uno a elucubrar con la posibilidad de que Martín Zubimendi puede haber jugado su último partido con la Real Sociedad, dado que no pocos rumores lo sitúan en la agenda de equipos como el Real Madrid, el Liverpool o el Manchester City, y no solo eso, con el jugador cambiando su parecer y queriendo ya escuchar ofertas.

Pero nada más lejos de la realidad, juegue o no alguno de los tres partidos que le quedan en 2024 a la Real Sociedad, el crack de la Real y la Selección Española de Fútbol no tiene pensada una salida en el próximo mercado de fichajes invernal -cosa que no asegura en la siguiente ventana estival- de ninguna de las maneras, por lo que, en 2025, al menos hasta junio, seguirá defendiendo los colores blanquiazules.