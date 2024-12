Al-Khelaïfi viajará de urgencia a España y su decisión despierta pánico en el Athletic Club

Hay informes inquietantes y otros que directamente llaman al pánico, y el que llega de París con respecto al Athletic Club de Bilbao es claramente de los segundos. Nasser Al-Khelaïfi tiene una cara B que no ha mostrado y sí conoce Luis Enrique, cuyo crédito se está agotando.

Según el diario L’Equipe, los desencuentros entre Luis Enrique y Luis Campos han crecido enormemente hasta el punto de ser casi irreconciliables y eso nos lleva a la actual situación del PSG, en la que el máxima mandatario parisino puede entrar de raíz a realizar cambios si hay descalabros mayores.

La Champions League, el elemento de la discordia

Uno sabe que las cosas no van mal en París cuando el ritmo del equipo en la Liga de Campeones es pobre, y teniendo en cuenta que a estas alturas de la máxima competición continental el PSG tiene mucho más fácil quedarse fuera que seguir en la competición, el desencuentro entre el director deportivo y el entrenador a ojos de Al-Khelaïfi tiene un claro perdedor: el segundo.

Pero, ¿en qué afecta esto al Athletic Club? Sencillo, Luis Campos le ha convencido a Nasser Al-Khelaïfi de dos cosas: una, que Ernesto Valverde es el técnico ideal para el proyecto, y dos, que si Rubén Amorim se ha marchado al Manchester United antes de tiempo, el txingurri puede hacer lo mismo.

Parece complicado que vaya a suceder pero

Para tranquilizar a los seguidores bilbaínos cabe resaltar un par de cosas. Sí, es cierto que el mismo Al-Khelaïfi empieza a tener serias dudas con Luis Enrique, pero no quiere despedirlo con premura porque ya otras veces les ha sorprendido para bien. Además, es una apuesta personal. Por otro lado, sabe el PSG que tentar a Valverde a mitad de temporada es una misión casi imposible.

Precisamente por lo que representa el técnico rojiblanco, por sus valores y talante, además de éxito, es por lo que Luis Campos lo ve como ideal para un cambio en París, ya que el equipo va a mejorar, como la relación del entrenador con los medios. Al-Khelaïfi no lo duda, pero no quiere cerrar su viaje de urgencia a España para reunirse con Valverde si Lucho no la pifia del todo; ahora, tampoco descarta ya que tenga que coger un avión rumbo al norte del país vecino.