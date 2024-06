La triquiñuela de Alphonso Davies hiela a Florentino, que frena el fichaje por un lateral top 24/25

Se ha dado a conocer en la mañana de este sábado que el lateral izquierdo del Bayern de Múnich, Alphonso Davies, tenía como prioridad es unirse al Real Madrid si el gigante bávaro no cumplía con sus exigencias salariales, algo que parece haber descolocado a Florentino Pérez, quien pensaba que el dinero no era un condicionante para enrolar con el conjunto blanco. A pesar de su deseo, Carlo Ancelotti ha manifestado que no necesita al canadiense en su plantilla actual, dado que cuenta con Ferland Mendy para cubrir la posición. Eso sí, un posible traspaso en 2025 no está descartado.

Davies, de 23 años, ha sido una pieza fundamental en el esquema del Bayern de Múnich desde su llegada en 2018. Su velocidad vertiginosa, capacidad defensiva y contribución ofensiva lo han convertido en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. A medida que su contrato se acerca a su fin, el canadiense ha comenzado a exigir un aumento salarial que refleje su importancia en el equipo y su estatus como uno de los mejores en su posición.

Sin embargo, las negociaciones entre Davies y el Bayern de Múnich han encontrado obstáculos. El club alemán, conocido por su enfoque disciplinado en materia salarial, ha mostrado reticencia a satisfacer completamente las demandas del canadiense y es a raíz de esta negativa lo ha llevado al jugador a considerar seriamente un cambio de aires, con el Real Madrid emergiendo como su destino preferido.

Con eso y más, Carlo Ancelotti ha reiterado en más de una ocasión que actualmente no necesita reforzar la posición de lateral izquierdo, dado que cuenta con Ferland Mendy, quien ha sido consistente y confiable en esa posición. El francés ha demostrado ser un jugador clave para el técnico italiano y por ello no ve una necesidad inmediata de incorporar un jugador, al menos no a corto plazo.

A pesar de esto, el Real Madrid siempre está atento a las oportunidades de mercado y un jugador de su calibre no pasa desapercibido. Si las circunstancias cambian y el Bayern no logra retener a Davies, es posible que el Real Madrid considere su incorporación en el futuro.

El año 2025 podría ser un punto de inflexión ya que el contrato de Davies con el Bayern finaliza.