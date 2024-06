Courtois y Alaba se atragantan al saberlo: no es Davies, el 2º fichaje es el crack de 80M de Londres

Una vez se anunció que Mbappé dejaba por fin el PSG y que el Real Madrid, tras más de un lustro tras él, se hacía con el francés, la maquinaria blanca se ha puesto a funcionar para acometer los pequeños retoques extra que necesite la plantilla y que ha de darles a los de Chamartín este mercado de fichajes, especialmente tras la salida de Toni Kroos (se retirará después de la Eurocopa) y la incertidumbre que generan futbolistas como Nacho, Ceballos o Modric. Pero, además, el club blanco activa otra vía en medio de una nueva obligación, una que sorprende a dos de los afectados por ella, dos que ya están de vacaciones, Thibaut Courtois y David Alaba.

Una situación irreversible

Uno de los jugadores con más minutos acumulados en el Madrid la temporada pasada vio como en tiempo récord el teórico titular, gravemente lesionado durante la campaña, le quitaba en tiempo récord la titularidad y lo hacía en la final de la Champions. Es verdad que Andriy Lunin estaba tocado para la cita, pero Carlo Ancelotti siempre ha sido claro con él en lo referente a Thibaut Courtois: el belga será siempre el elegido. Dicho lo cual, el ucraniano ha reaccionado y con él, el propio club blanco.

La alternativa que más gusta e interesa a 'Carletto'

Expuestas las circunstancias que sacuden ahora el mercado del Madrid, hay que ir a los hechos, y estos pasan porque el Madrid acepte la necesidad de Lunin de minutos y busque una salida del Bernabéu una vez acabe la Eurocopa, en tal caso, el Madrid, con Carletto a la cabeza, tiene claro al sustituto: Kepa Arrizabalaga. Además de las informaciones inglesas, Relevo también se hace eco de este interés en el portero que allá por 2018 le costó a los blues 80 millones de euros.

Garantías y lealtad

¿Y por qué el míster italiano elige a Kepa? Sencillo, el jugador español aceptó de forma estoica las críticas cuando llegaron, incluso la suplencia, demostrando que era jugador de club, de grupo, no dando un ruido y persistiendo en su idea inicial de jugar en el Madrid. Por todo ello, si Lunin se va, lo cual parece más que probable, Kepa es el elegido, un jugador de Ondárroa por el que creen en el Bernabéu que no habrá problemas en Londres, ya que Robert Sánchez y Djordje Petrovic le quitan todas las opciones de sacar la cabeza con Enzo Maresca (Chelsea). Al final, todo hace indicar que el segundo fichaje no sera Alphonso Davies, del que tanto se habla, sino el que deja atónitos a Courtois y Alaba.