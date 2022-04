La última petición de Koeman: tras Depay y De Jong, un rival de Alves

Ronald Koeman abandonó el FC Barcelona a finales del mes de octubre tras la dolorosa derrota cosechada frente al Rayo Vallecano. Su paso por el conjunto blaugrana no ha estado marcado por la brillantez en cuanto a resultados y sensaciones y, lejos de eso, en tan solo tres meses dejó al equipo prácticamente sin opciones de ganar LaLiga, aunque matemáticamente el conjunto catalán aún tiene opciones de superar al Real Madrid.

Eso sí, algunos de los motivos por los que el rendimiento de la plantilla durante la estancia de Koeman al frente del banquillo miran al apartado de fichajes, ya que Joan Laporta, a pesar de conducir hasta el Camp Nou a Memphis Depay y Luuk de Jong, dos peticiones exprés del neerlandés, no cumplió con el tercero los objetivos de este en el mercado: Thomas Meunier. Tal y como ha revelado el propio jugador en las últimas horas en unas declaraciones realizadas a la CNN, el Barça tanteó su fichaje el pasado verano, pero sin llegar a un acuerdo que habría puesto fin a uno de los graves problemas del equipo a día de hoy en el plano deportivo: el lateral derecho.

Cabe señalar que la llegada de Dani Alves en el mercado invernal ha paliado gradualmente las carencias mostradas por Sergi Roberto, Óscar Mingueza y Sergiño Dest en esta posición durante los primeros meses del curso, pero aun así el rendimiento del lateral brasileño también está generando dudas. El estratosférico nivel de Ronald Araújo y Gerard Piqué en este 2022 ha contribuido a que las limitaciones defensivas de Alves pasen algo más desapercibidas, pero a la vista ha quedado desde que el jugador redebutó con el Barça que, cuando un futbolista de primera clase mundial le pone en apuros, no responde como se espera.

Todo ello avala el error que cometió el presidente catalán privando al lateral derecho del Borussia Dortmund de llegar al club y a Koeman de poder cumplir con otra de sus peticiones particulares, aunque a colación de esto saltan dos dudas a escena: por un lado, conocer cuál hubiera sido el rendimiento de Meunier en el Barça y, por otro lado, saber cuánta incidencia podría haber tenido el jugador en los primeros meses del curso, cuando el equipo se despidió de sus opciones de hacer algo grande esta temporada.

No obstante, lo que no es una incógnita es que, si Laporta hubiera cerrado el fichaje de Meunier el pasado verano, Dani Alves no hubiera tenido la oportunidad de regresar al conjunto culé.