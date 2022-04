Xavi logra ‘un imposible’ con Gerard Piqué, volteo crucial a su futuro

La mejora del FC Barcelona en este 2022 sigue en aumento y ello se ha producido, en gran parte, a la labor de Xavi Hernández. El entrenador cogió un equipo descosido por Ronald Koeman y en solo cinco meses la dinámica del equipo ha cambiado radicalmente, así como la situación personal de muchos jugadores. Uno de ellos, Gerard Piqué, arrancó el curso generando un mar de dudas, muchos aludiéndolo a su avanzada edad (35 años), un tramo en el que el jugador incluso se estaba planteando echarse a un lado al finalizar la presente campaña.

La espectacular irrupción en escena de Ronald Araújo y la presencia de Eric García invitaron pensar que esta temporada Piqué perdería prácticamente su peso en el equipo, hablando de minutaje, una premonición que no se está cumpliendo. Xavi ha logrado rescatar una versión muy convincente del veterano central barcelonés, quien está considerado toda una institución en la entidad y a quien muchos sitúan como el futuro presidente del club.

Desde el verano pasado Piqué fue uno de los jugadores que más atención están acaparando en Can Barça dado que el capitán decidió rebajarse su salario para permitir la inscripción de los dos fichajes que realizó el equipo en esta ventana, Memphis Depay y Sergio Agüero. Conforme la temporada arrancó, la figura del catalán fue comenzando a ser muy criticada por su bajo rendimiento y de ahí que la llegada de Xavi al banquillo del equipo haya sido esencial en este giro de 180º vivido por el jugador.

El capitán no solo ha recuperado la confianza en sus cualidades, sino que además ha brindado ese grado de fiabilidad a la defensa blaugrana que tanto se echaba de menos en el Camp Nou. El equipo ya no es tan frágil como en los primeros meses del curso y eso se debe en gran parte a un Piqué que ya no contempla la opción de retirarse al finalizar la campaña, una opción que hubiera supuesto uno de los bombazos del año.

¿Qué dice Luis Enrique?

Piqué lleva más de dos años sin ir con la selección española, pero su excepcional nivel podría conducirle a ser la sorpresa de Luis Enrique en el Mundial de Qatar, especialmente porque el asturiano tiene en el eje de la zaga las mayores dudas de su esquema. Es remota, pero la posibilidad está comenzando sonar con fuerza.