Simeone pide al gran error de Laporta como plan B a Marcos Llorente

El Atlético de Madrid viene acostumbrando a realizar grandes movimientos en el mercado de fichajes y, tras la llegada de Rodrigo de Paul el verano pasado, Diego Pablo Simeone quiere fichar otro jugador que ya conoce LaLiga a las mil maravillas: Emerson Royal.

Según los avances de BeSoccer, el futbolista brasileño es la opción predilecta del entrenador argentino para paliar el adiós de Kieran Trippier, que dejó el equipo en enero para poner rumbo al Newcastle, y permitir con ello que Marcos Llorente ocupe una posición más adelantada en el terreno de juego. Cabe mencionar que las prestaciones del madrileño están siendo excelentes a pesar de no ser su posición natural, pero Simeone sabe que puede obtener más rédito del canterano del Real Madrid si le emplea en un puesto más avanzado sobre el terreno de juego.

En lo que atañe a Emerson, el jugador dejó el FC Barcelona el verano pasado para poner rumbo al Tottenham Hotspur a cambio de 30 millones, club donde sigue mostrando un alto nivel que en las últimas temporadas le ha permitido colarse en la agenda de algunos de los mejores equipos del continente. Pero no, no ha sido en la Ciudad Condal donde ha ofrecido estas prestaciones, sino en el Real Betis Balompié, equipo en la que ha jugado cedido las dos últimas campañas por cortesía de la entidad blaugrana, que no ha estimado oportuno brindarle la ocasión de ganarse el puesto, un error que hoy está pasando factura dados los problemas del equipo esta temporada en el lateral derecho: Joan Laporta decidió venderle de forma definitiva en el último periodo estival.

Es más, el defensa brasileño ni siquiera ha tenido la oportunidad de debutar en partido oficial con el conjunto catalán, algo que los spurs aprovecharon el verano pasado para cerrar su fichaje y que próximamente podría provocar su aterrizaje en el Wanda Metropolitano. Simeone sabe que el jugador es la pieza ideal para cubrir el lateral de forma gratificante y dotar de mayor libertad ofensiva a Marcos Llorente la próxima campaña.

Eso sí, el jugador sudamericano de 23 años firmó un contrato con el conjunto londinense hasta 2026 y solamente una oferta cercana a 40 millones podría tener luz verde para que el futbolista se ponga a disposición del 'Cholo'.