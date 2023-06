LaLiga, hundida, robo de la perla de España junto a Pedri y Gavi: 50M por el elegido de Luis Enrique

Entre los futbolistas que han hecho coincidir a Luis Enrique, anterior seleccionador de España, y Luis de la Fuente, actual técnico de La Roja, están Pedri, que se ha perdido la participación en la Nations League, Gavi, que es parte fundamental del proyecto de nuevo seleccionador, o Nico Williams, otro de los jóvenes talentos españoles, y que, pese a estar convocado para la Final Four de la Liga de Naciones se ha caído por lesión. Y él es el elegido de la Premier League para salir de la competición hispana.

Concretamente del Aston Villa de Unai Emery, que sigue fijándose en jugadores del entorno de LaLiga para hacer un conjunto cada vez más fuerte y que pueda competir con los otros grandes de Inglaterra, es quien lo quiere. Se da el caso, además, de que el exentrenador del Villarreal consiguió la clasificación para puestos europeos de los villanos, de modo que la intención de su club es darle potencial económico para fichar. Y entre todo ello, Emery quiere usar 50 millones de euros para llevarse al extremo del Athletic Club de Bilbao.

Es verdad que Nico ha vivido altibajos a lo largo de la temporada, como su equipo, sin embargo, a su edad, solo 20 años, se considera un jugador muy aprovechable y que por sus características físicas puede navegar a las mil maravillas en la liga inglesa, donde la intensidad y las fases de transiciones favorecen su fútbol eléctrico. Emery al menos así lo piensa, según se informa desde Inglaterra, de modo que puede ser la próxima fuga desde España a la liga británica.

Quien ha puesto el foco en el crack bilbaíno ha sido el rotativo The Athletic, el cual asegura que el Aston Villa está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Nico, de 50 millones de euros para llevarse a un jugador que en el club inglés podría cobrar más del doble del dinero que percibe ahora mismo en la entidad inquilina de San Mamés. Con contrato hasta 2024 y sin renovación sobre la mesa, el jugador podría marcharse gratis el próximo verano, de modo que no sería mala solución para el Athletic su venta prematura si no hay avances en la firma de un nuevo contrato.