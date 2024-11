Lamine Yamal confiesa a Laporta cuál es la única vía que ve Nico Williams para ser culé desde junio

Lamine Yamal y Joan Laporta se han puesto como objetivo fuera del campo convencer a la misma persona, Nico Williams, lo cual ni será sencillo ni barato. Cuenta el mandatario en esta empresa con la inestimable ayuda del jovencísimo crack catalán, pero ni con esas puede garantizarle que su amigo y compañero en la Selección Española de Fútbol acceda a vestirse de blaugrana, salvo que…

Entonces, ¿sí hay una posibilidad? Sí, la hay, y Yamal sabe por dónde pasa, incluso para el próximo mes de junio, pero, como decimos, no es sencillo que se de y, además, hay nuevos condicionantes que preocupan en este asunto al Barça.

La condición que pone el jugador de Athletic

Hay una condición que pone Nico Williams -y que lógicamente le ha contado a su amigo Lamine Yamal, que a su vez ha hecho lo propio con Laporta- para que el extremo del club bilbaíno sopese firmar por el Barça más pronto que tarde, y es que el Athletic Club fracase.

¿Cómo? Sencillo, si Nico y el Athletic no aseguran esta temporada una de las plazas europeas (o mediante la consecución del título de la Europa League) para la temporada 25/26, entonces su salida será un hecho, que sea al FC Barcelona o no ya implica un grado de compromiso que Nico no va a asumir.

Unos motivos y otros pretendientes

¿Por qué? Básicamente porque equipos de la Premier League también lo quieren y pagan más, como son Chelsea y Arsenal, y no quiere cerrarse puertas. No quiere hacerlo, le cuenta el jugador a su amigo Yamal, además de por el interés de los equipos de la Premier League, porque el actual tridente del Barcelona, amén de Dani Olmo, complican que él pueda ser titular en el equipo azulgrana. Y eso deberían asegurárselo.

Atando cabos vemos que Nico pone de nuevo muy complicado que Yamal y Laporta puedan acceder a sus servicios, ya que el Athletic huele a Europa, la Premier aprieta y Lewandowski, Olmo y Raphinha son realidades tan rotundas esta temporada como inamovibles.