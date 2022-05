Laporta, al mercado por el Barça 22/23: elegido el sustituto de Alves

Son varios los futbolistas de la actual plantilla del FC Barcelona los que tienen las horas contadas en el club, o al menos así pretende que ocurra las altas esferas de la entidad culé. Esto no solo conllevará desprenderse de aquellos efectivos que no han rendido al nivel esperado, sino que con ello apremia la urgencia por incorporar relevos de garantías que no dejen en ascuas la plantilla que estará a disposición de Xavi Hernández la próxima campaña.

En este sentido, una de las prioridades establecidas en la directiva del Barça es encontrar un lateral derecho que brinde ese grado de fiabilidad tan necesario para componer una defensa de primer nivel. Es cierto que las prestaciones de Dani Alves han sido notables desde que redebutó con el equipo en el pasado mes de enero, pero el brasileño finaliza contrato próximamente y Laporta tiene serias dudas sobre si extender dicho compromiso una campaña más atendiendo a la avanzada edad del jugador, 39 años. Este factor, sumado a que Sergiño Dest y Óscar Mingueza no cuentan para Xavi y que Sergi Roberto también finaliza contrato, justifica la decisión de Laporta de pescar en el Arsenal.

Según ha revelado The Sun, Mikel Arteta quiere realizar una reconstrucción en los gunners aprovechando el mercado veraniego y uno de los jugadores con los que no cuenta el técnico vasco en Héctor Bellerín. A pesar de que el catalán ha rendido a un buen nivel durante su decisión en el Real Betis, el conjunto inglés no cuenta con él para la próxima campaña, una decisión que ha incentivado a Laporta a situar a al defensa de 27 años como un candidato potencial para ocupar el lateral derecho del Barça.

Resulta contraproducente que Arteta no quiera contar con Bellerín el próximo curso atendiendo a que las prestaciones de Takehiro Tomiyasu no han sido las mejores, pero Laporta quiere brindar esa oportunidad al jugador que pasó por La Masía antes de poner rumbo a la cantera del Arsenal.

Además, el zaguero de Badalona termina contrato en 2023 con el club inglés, un condicionante vital para que el FC Barcelona pueda cerrar su fichaje por un precio más asequible, el cual rondaría los 15 millones.