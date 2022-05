Laporta ata Lewandowski y sentencia a 2 cracks: nueva era en el Barça

Parecía que los únicos culebrones que veríamos este verano iban a ser el de Erling Haaland y el de Kylian Mbappé, pero todo apunta a que tendremos que añadir a la lista a Robert Lewandowski. Desde hace semanas se especula con la salida del polaco del Bayern de Múnich debido a las discrepancias que existen entre el delantero y la junta directiva del conjunto bávaro en cuanto a la extensión de su contrato. El ex del Borussia Dortmund quiere 3 años y un sueldo que ronde entre los 25 y 30 millones de euros y el club solo le ofrece 2.

Semanas atrás se empezó a especular con que las negociaciones por la renovación de Robert Lewandowski se habían vueltos a retomar y que el club haría todo lo posible para que el polaco se quedase el Bayern de Múnich, pero pronto vieron que no era solo una cuestión de dinero, como ellos pensaban, así que asumieron que su permanencia iba a ser complicada y empezaron a hacer otro tipo de campaña: “Le queda un año de contrato y lo cumplirá”, señalaba el propio presidente del club.

Pero ayer, el propio Robert Lewandowski, al final su ultimo partido del año en la Bundesliga contra el Wolfsburgo, hizo público su malestar y la guerra interna que vive con el Bayern de Múnich y dijo lo siguiente ante la sorpresa de todos:” Es muy probable que este haya sido mi último partido con el Bayern". Bombazo y euforia en Can Barça, ya que, horas después, el medio Sports 1 confirmaba que existe un acuerdo entre el polaco y el FC. Barcelona para las próximas tres temporadas y un traspaso que rondara entre los 35 y 40 millones de euros.

El Barça sí le ha ofrecido el periodo de contrato que él deseaba y por ello el acuerdo entre las partes ha sido fácil. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Joan Laporta al fin va a conseguir el fichaje estrella que deseaba para el club, con las consiguientes consecuencias para el resto de opciones para la delantera como Álvaro Morata.

El delantero español se encuentra inmerso en un estado de incertidumbre. La Juventus le quiere, pero no está dispuesto a pagar los 35 millones establecidos en su contrato de cesión con opción a compra, quieren una rebaja, pero el Atlético de Madrid no está dispuesto a ceder así como así, por lo que, si llega junio y no hay entendimiento entre las partes, Morata volverá al Wanda Metropolitano. Algo que, hasta ayer, el conjunto azulgrana lo veía como una gran oportunidad para intentar fichar al ex del Real Madrid, ya que, el conjunto colchonero quiere negociar con Laporta por Griezmann y éste podría ser su moneda de cambio, pero el fichaje de Robert Lewandowski podría cambiarlo todo.

De confirmarse finalmente el fichaje de Lewandowski por el FC. Barcelona, el polaco dejaría el Bayern de Múnich tras 8 años en el Allianz Arena y 19 títulos a sus espaldas.