Laporta consigue su objetivo: anuncian la salida de Piqué del Barça

Gerard Piqué estaría muy cerca de dejar el club al final de temporada. Según ha comentado su socio empresarial y streamer, Ibai Llanos, podríamos estar viviendo el último año del ‘3’ del FC. Barcelona:” Piqué se irá, no tengo ningún tipo de duda”, afirmaba en su canal de Twitch. “Creo que es la primera vez en su carrera que se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona. También es la primera vez que él ve que no es útil para el Barça. El año pasado sí era útil para el equipo, pero este año se ha dado cuenta de que ya no lo es”, concretaba.

Tras estas palabras, se hace inevitable recordar aquel discurso de Gerard Piqué tras caer en la Champions League 2-8 ante el Bayern de Múnich en el que aseguraba que él sería el primero en dar un paso a un lado si eso ayudaba al equipo:” No quiero señalar a nadie, creo que estructuralmente el club necesita cambios porque ya no es ni la primera ni la segunda nadie es imprescindible, yo soy el primero en que si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica soy el primero en irme y en dejarlo porque creo que ahora sí hemos tocado fondo y creo que todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir que es lo mejor para el club y Barca y mirar para adelante”, aseguraba el central del FC. Barcelona.

“Sangre nueva”, “el primero en irme” decía Piqué, e Ibai Llanos afirma que cree que es la primera vez que el central no se siente útil para el Barça. Ambos discursos, aunque con dos años de diferencian coinciden. La derrota ante el Inter de Milán donde dejó señalado al zaguero puede haber supuesto un antes y un después en el futuro del capitán en el FC. Barcelona. Joan Laporta anunció este mismo jueves nuevos fichajes y una de sus prioridades es la búsqueda de un nuevo central.

Íñigo Martínez el favorito

Tal y como informamos en Don Balón, uno de los favoritos para reemplazar a Gerard Piqué en el centro de la defensa blaugrana es Íñigo Martínez. Joan Laporta ya intentó su fichaje este verano cuando se complicó el fichaje de Jules Koundé, pero el Athletic Club de Bilbao se ciño a la cláusula de rescisión de 80 millones de euros. El Barça dio un paso atrás, decidió esperar, y ahora en enero el zaguero vasco quedará libre para poder fichar por cualquier club, ya que su contrato termina en junio de 2023. Gerard Piqué podría estar viviendo su última temporada en el Camp Nou e Íñigo Martínez podría ser quien herede el ‘3’ azulgrana. Joan Laporta consigue así su objetivo, prescindir de uno de los jugadores con gran ficha para liberar masa salarial.