Laporta deprime a Xavi: ni Kanté, ni Moukoko, sorpresa con De Jong

El FC Barcelona quedó eliminado en la fase de grupos de las Champions League a finales del mes de octubre y para calmar las aguas Joan Laporta salió al paso asegurando que enero habría más fichajes, además de los 8 llevados a cabo en verano. Ahora, mes y medio después y cuando tan solo faltan 22 días para que comience el mercado invernal, Joan Laporta y Jordi Cruyff han tenido que recular. La situación económica y las reglas del fair play financiero son las que son y por mucho que quieran intentar incorporar nuevos jugadores como Kanté o Moukoko, tal y como ha asegurado el director deportivo de la entidad blaugrana, seguramente no será posible.

“El presidente ya ha dicho que está muy difícil el tema de Fair Play. Lo ha dicho públicamente el presidente, sí, que está casi imposible. No es cuestión de pesimismo o optimismos, es ser realista. Si no se puede, no se puede y continuaremos con la plantilla que tenemos. Y 17 mundialistas significa que hay una plantilla competitiva”, señala Jordi Cruyff en una entrevista concedida a Mundo Deportivo. Aunque no todo son malas noticias, ya que, Xavi Hernández, al fin, podrá estar tranquilo respecto al futuro de Frenkie De Jong.

De la misma manera que Jordi Cruyff le ha echado un jarro de agua fría a Xavi Hernández con los fichajes invernales, también ha asegurado que la salida de Frenkie De Jong es cosa del pasado, y que, a día de hoy, el ex del Ajax es uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. Una de cal y una de arena.

Pero tampoco hay que alarmarse, el director deportivo del FC Barcelona le ha quitado las esperanzas a Xavi Hernández en enero, pero no en junio. Kanté y Moukoko seguirán en el mercado cuando llegue febrero, y a pesar de que en enero no vayan a incorporarlos a la plantilla, quizás, Joan Laporta sí comience a negociar con ellos para adelantarse al resto de su competidores y cerrarlos de cara a la próxima temporada, ya que, el centrocampista francés y el delantero alemán quedan libres este año, por lo que, el tiempo apremia, y si no quiere llegar al periodo estival sin ninguno de ellos deberá empezar a negociar con ellos pronto, aunque no puedan llegar en enero. De momento, el único ‘fichaje’ con el que tendrá que conformarse el egarense es Frenkie De Jong.