Laporta encuentra destino para el suplente de Frenkie de Jong y Gavi

El caso de Riqui Puig es sumamente peculiar ya que, a pesar de que los aficionados blaugranas depositaron sobre el canterano de La Masía muchas esperanzas de cara al futuro de la entidad, sobre todo porque dio el salto al primer equipo a una edad muy tempranera generando unas expectativas muy altas, su rendimiento durante estas últimas campañas no ha sido el esperado y, dado que el centro del campo atesora varios jugadores de primer nivel en Can Barça, su salida el próximo verano no tiene vuelta atrás, y con un destino bien esclarecido: el Wolverhampton.

La necesidad del Barça de inyectar capital para poner en marcha las operaciones que tiene en mente Joan Laporta incentivan al presidente a aceptar la propuesta que, si nada se tuerce, presentará el conjunto inglés por el futbolista de Matadepera, que apenas ha tenido participación esta temporada. Durante los primeros meses parecía que su poco protagonismo miraba a un tema personal con Ronald Koeman, pero la salida del neerlandés y la llegada de Xavi nada ha cambiado esa dinámica tan defectuosa a nivel personal del canterano.

El propio entrenador catalán ya ha dejado claro que Riqui Puig no entra en sus planes, sobre todo porque jugadores como Frenkie de Jong, Gavi o Sergio Busquets están rindiendo a un nivel muy satisfactorio para los intereses del equipo desde que el barcelonés tomó las riendas del club, y por ello los wolves podrían cumplir con su objetivo sin mayores complicaciones. Laporta sabe que, atendiendo al poco protagonismo que ha tenido el jugador en los últimos cursos, no deberá exigir una cifra sumamente alta que podría echar para atrás al conjunto dirigido por Bruno Lage, por lo se prevé un traspaso que rondará los 15 millones.

A pesar de ser uno de los futbolistas más queridos por la afición, Riqui Puig no puede estar nada satisfecho con la participación que está teniendo esta temporada ya que, a pesar de ser dos los entrenadores que han pasado por el banquillo culé, su dinámica ha sido similar: solamente ha disputado 364 minutos en esta campaña, señal inequívoca de que tendrá que buscar ese protagonismo fuera de Barcelona si quiere seguir progresando como jugador.

Ya en el mercado invernal el FC Barcelona pudo constatar que equipos como el AS Mónaco o el Zenit estaban dispuestos a hacer un hueco en sus filas al futbolista, pero ahora es el Wolverhampton el que, salvo sorpresa mayúscula, se hará con los servicios de Riqui Puig en el mercado veraniego.