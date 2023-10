Laporta, Florentino y un acuerdo mágico de 133M: no es la Superliga, es mejor… para Barça y Madrid

El FC Barcelona llegó tarde a por Endrick, el joven genio de Palmeiras fichado por un Real Madrid que hará tres pagos por el brasileño, llevando el fichaje del jugador de 17 años a los 72 millones de euros (según informa Fabrizio Romano); por el contrario, Joan Laporta supo reaccionar al golpe de efecto de Florentino Pérez (contra el Barça y Europa) con el otro genio joven del gol del Brasileirao, un Vitor Roque que llegará a can Barça con toda probabilidad en el próximo mes de enero.

Apuesta enorme, riesgo relativo

Los dos, tanto el jugador de Paranaense como el de Verdão, apuntan muy alto desde su cuna brasileña y si bien tigrinho tiene mejores números y aterrizará antes en LaLiga, lo cierto es que el Madrid confía ciegamente en Endrick, más joven y que lo hará en la casa blanca en junio de 2024. Eso sí, hablamos de una apuesta total de Barça y Madrid por dos proyecciones de genio por un valor compartido de 133 millones de euros, una reacción de los dos grandes españoles que han superado al resto de gigantes del continente en la lucha por hacerse con dos talentos que todos pretendían.

En cierta forma, este pacto no escrito, en el que las dos partes ganan, supone un golpe sobre la mesa de Europa… siempre y cuando no salgan rana. De no hacerlo, de funcionar, el dinero invertido se olvidará e incluso será visto como una gran inversión, sobre todo teniendo en cuenta la juventud de ambos. Pero no solo eso, si los dos triunfan, lo harían en dos de los clubs más mediáticos del planeta, conformando una nueva rivalidad histórica.

Es pronto para tal cosa, pero no cabe menos que esperar desde el primer día el cara a cara, la comparación entre la prodigiosa inversión de los blaugranas y la homóloga blanca en dos perlas llamadas a liderar no solo la canarinha en el futuro no tan remoto, sino el gol en el viejo continente.