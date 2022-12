Laporta ilusiona a Xavi con su nuevo objetivo: muy prometedor y gratis

Una de las tareas más importantes que tienen hoy en día las direcciones deportivas de los grandes clubes es, sin duda, la de establecer una red de ojeadores con el objetivo de captar jóvenes talentos y reforzar al equipo con sus fichajes. En este contexto, el FC Barcelona es uno de los equipos que en los últimos años mejor ha trabajado este aspecto, con los fichajes de Ronald Araújo, Pedri o Pablo Torre, entre otros.

En este sentido, la entidad presidida por Joan Laporta tiene claro que la apuesta por jóvenes tiene que ser una de las líneas a seguir en cuanto a planificación deportiva, y es por ello por lo que, de acuerdo con la información de Mundo Deportivo, el club de la Ciudad Condal ha puesto su punto de mira en Nicolas Raskin, centrocampista belga de 21 años de edad que termina contrato con el Standard de Lieja en junio de 2023 y que gusta mucho a Xavi Hernández.

Desde luego, razones al técnico español para ilusionarse con su fichaje no faltan, ya que, hasta la fecha, el belga se ha consolidado como uno de los mejores futbolista de la liga belga y es un fijo en la sub-21 de Bélgica. Además, como comentamos, termina contrato en 2023 y no quiere renovar con el Standard de Lieja, de manera que su operación sería viable económicamente hablando. Por su parte, eso sí, la información del citado medio también destaca que los culés no han sido los únicos en mostrar interés en Raskin, ya que Leeds United, Fiorentina y Olympique de Marsella también han apuntado su nombre en sus agendas.

En lo futbolístico, el belga destaca por ser un centrocampista muy prometedor, con una gran toma de decisiones y un juego con el balón en los pies exquisito. En este sentido, Raskin es un jugador muy habilidoso y con una gran visión de juego, que se desenvuelve con mayor solvencia en zona de tres cuartos, si bien también puede ser protagonista en la zona de construcción.

Unas cualidades que, sin duda, no han pasado desapercibidas para Xavi Hernández y Joan Laporta que han apuntado el nombre de Nicolas Raskin en la agenda del FC Barcelona de cara al próximo mercado de fichajes veraniego.