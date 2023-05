Laporta le abre las puertas del Camp Nou, pero no será como Ferran: se queda y… ¿habrá conflicto?

Raphinha no es uno de esos jugadores que se rinden fácilmente, desde su llegada al Barça, el carioca se ha visto obligado a superar varias dificultades que podrían haber hecho añicos su sueño de jugar en el Barça durante muchos años. Sin embargo, pese a haber hecho una temporada muy buena, los blaugranas no descartaban su venta en este mercado de verano, algo que parece que no será posible, ya que ha sido el mismo Raphinha quien se ha negado rotundamente a tirar la toalla y dejar el club de sus sueños.

Al final del partido ante la Real Sociedad, donde estrenaba peinado blaugrana, Raphinha no dudó en asegurar que su objetivo no es otro que triunfar en el Camp Nou: “Me quiero quedar en el Barça durante muchos años” sentenció el carioca, que hace evidente que no pondrá ninguna facilidad para su salida.

En su primera campaña como culé, Raphinha no ha estado nada mal, el carioca ha sido capaz de sumar un total de 10 goles y repartir 12 asistencias, unas muy buenas cifras que superan el objetivo que se había marcado al llegar, que era sumar dobles dígitos en ambas categorías. Lo que ha hecho el brasileño en esta primera temporada con el Barça ha sido muy meritorio, ya que adaptarse al juego del equipo es algo muy complicado que a menudo conlleva varias temporadas, algo que se ha notado bastante en el juego de Raphinha, que, pese a todo, se ha impuesto a las dificultades para ser una pieza muy importante en el título de liga celebrado ayer en el feudo blaugrana.

Al ex del Leeds no le faltarán ofertas para salir del Barça este verano, Arsenal, Chelsea o Newcastle son alguno de los equipos que suspiran por el brasileño. En este sentido, el conjunto blaugrana no vería con buenos ojos una venta millonaria de su jugador, algo que si Raphinha no cambia de opinión no acabará sucediendo.

Así pues, todo apunta a que no habrá salida de uno de los jugadores que más números ha aportado a esta temporada blaugrana, Raphinha no piensa abandonar el club de sus sueños siguiendo el camino que sí puede tomar Ferran Torres.