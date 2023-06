Laporta levanta el ánimo del Camp Nou con un fichaje prometedor: 18 años y verdugo de Eric García

Se llama Mikayil Faye, es uno de los jóvenes centrales más prometedores del mundo y ya puede presumir de haber dado el gran salto de calidad en su corta carrera como profesional tras recibir la llamada de Joan Laporta y, por ende, vincularse al FC Barcelona.

A pesar de que el jugador senegalés de 18 años fue fichado por el Kustosija Zabreg hace solamente unos meses atrás, no ha tardado Faye en conocer el interés de clubs de mucho renombre en Europa como el Chelsea, el Borussia Dortmund o el Barça, equipo que finalmente se ha hecho con sus servicios de forma oficial a cambio de 5 millones más algunas variables.

Con este movimiento la idea de Joan Laporta, asumiendo ya el mandatario catalán que la crisis que padece la entidad no permitirá realizar grandes desembolsos este verano, es disponer de un central que termine de forjar sus virtudes en el filial blaugrana para, en uno o dos años, poder ser útil en el primer equipo formando parte de la plantilla dirigida por Xavi Hernández.

Es cierto que, atendiendo al desempleo de los jugadores de la primera plantilla durante la temporada recientemente finalizada, la línea defensiva ha sido la parcela que ha ofrecido un nivel más gratificante, debiéndose esto en gran parte a las excelentes prestaciones de Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Koundé o Alejandro Balde. No obstante, Laporta ha cerrado ya el fichaje de Faye pensando en el futuro del proyecto y, sobre todo, en que varios futbolistas del club podrían salir del Camp Nou por la necesidad de hacer caja.

A colación de esto, cabe señalar que Eric García es el jugador que podría acusar de una forma más significativa el fichaje del senegalés. Si ya el futbolista formado en La Masia no ha terminado de entrar en los planes de Xavi con regularidad, la presencia de Mikayil Faye podría fulminar sus opciones de triunfar con la elástica culé en un futuro no muy lejano, algo que desde ya mismo abre la posibilidad de que Eric comience a estudiar la opción de abandonar el club este mismo verano para gozar de ese protagonismo que no disfrutará, a priori, si permanece en la Ciudad Condal.