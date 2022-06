Laporta lo ata a Barcelona: 1.000 kilos para evitar otro 'caso Neymar'

El Fútbol Club Barcelona está necesitado de buenas noticias tanto en lo deportivo como en los despachos. Parece que la entidad, a corto plazo, comienza a ver la luz al final del túnel para poder ir al mercado de fichajes con ciertas garantías después de que los socios aprobaran en la asamblea recientemente la activación de las llamadas palancas para poder tener más liquidez de forma casi inmediata, pero ahora también los culés están cerca de cerrar otra buena nueva para sus intereses.

Se trata de la renovación de Gavi. El Barça tiene en sus filas a uno de los talentos más prometedores del fútbol español y por eso sabe que tiene que atarlo en corto y no dejarle marchar porque eso sí supondría un durísimo varapalo para sus intereses. El centrocampista de apenas 17 años de edad ha experimentado un crecimiento en su carrera deportiva tan impresionante como prematuro y, de hecho, en los últimos encuentros con la Selección española se ha convertido en uno de los jugadores más importantes para Luis Enrique, siendo el mejor del equipo con sus actuaciones estelares.

Pero tanto auge han hecho saltar las alarmas en el Barcelona porque Joan Laporta es consciente de que el joven talento tiene contrato con el club blaugrana tan sólo hasta el año que viene, y por supuesto ya hay muchos otros clubes que están a la espera de conocer qué pasa con su futuro para, al mínimo despiste, llevárselo. Por eso el Barça lleva tiempo hablando ya con sus agentes y ahora, según informa el Diario Marca, está muy cerca de cerrarse la renovación de Gavi.

Y no será una renovación cualquiera. Obviamente, el salario de un futbolista que ha pasado de ser juvenil a alguien casi indispensable en el equipo tendrá que dispararse, al igual que su cláusula de rescisión. Laporta tiene claro que no quiere ningún tipo de sustos, ni una fuga a lo Neymar al PSG previo pago de este concepto de penalización, por lo que la cifra será prohibitiva. Así, la cláusula de rescisión que pasará a tener Gavi será de 1.000 millones de euros, algo que dejará completamente blindado al futbolista y ‘a salvo’ en Can Barça.