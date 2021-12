Laporta logra la salida más deseada por Bartomeu: oficial en breves

No es ningún secreto que Samuel Umtiti no entra en los planes de Xavi Hernández y que Joan Laporta lleva varios meses intentando buscar una solución para el jugador francés. Eso sí, aunque son varios los equipos que han preguntado por la situación del central durante los últimos años, siempre ha existido una traba en la operación para tratar de certificar el negocio, el alto salario del futbolista. Olympique de Lyon, AC Milan y Besiktas han sido algunos de los clubes que europeos que han mostrado interés en Umtiti durante los últimos cursos, pero la negativa del jugador para rebajarse el sueldo y facilitar su salida del Barça ha sido constante, por lo que el presidente culé no ha teniendo más remedio que optar por la opción menos atractiva que maneja, la de ceder al defensa de 28 años.

En este sentido, el Fenerbahçe parece estar dispuesto a convertirse en ese aliado para el FC Barcelona que el presidente en los últimos meses, y Josep María Bartomeu anteriormente, no ha encontrado para desprenderse de un jugador que se ha convertido en un auténtico lastre en el proyecto de la entidad, ya no solo por ese elevado salario, sino porque apenas ha tenido participación en el equipo desde que comenzó con sus problemas de rodilla en el año 2018.

Además, la llegada de Eric García el pasado verano a la Ciudad Condal y la espectacular irrupción de Ronald Araújo en el eje de la zaga han brindado a Umtiti una competencia de lo más exigente en el Barça, una competencia que, por ende, le está privando de acaparar los minutos deseados: solamente ha disputado 90 esta temporada.

Pese a esa poca participación, el conjunto otomano ha sido el último club en tenderle la mano al futbolista y a Laporta con la intención de cerrar su cesión en el mes de enero, ya que el alto salario del futbolista vuelve a romper el deseo culé de desprenderse definitivamente del jugador. Eso sí, el presidente catalán incluirá una opción de compra en el acuerdo para, si el francés cumple con las expectativas en el Fenerbahçe, tratar de convencer al cuadro turco de que se haga definitivamente con los servicios del futbolista al finalizar la campaña, aunque eso implique su salida del Barça por una cifra menor de la deseada hace unos meses atrás.