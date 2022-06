Laporta no puede, Xavi no ayuda y los problemas crecen en el Barça

Hace tiempo que venimos informando en Don Balón de lo enquistada que está la operación salida en el F.C. Barcelona. Joan Laporta y Mateu Alemany, director deportivo del conjunto azulgrana, no están siendo capaces de dar salida a los jugadores descartados por Xavi Hernández, quienes tampoco tienen mucho interés en dejar Barcelona.

Uno de estos casos problemáticos es el de Samuel Umtiti. La llegada de Andreas Christensen y el interés azulgrana en Jules Koundé, además de los escasos 90 minutos que ha jugado esta temporada, hacen que Umtiti no tenga ninguna opción de jugar el curso que viene con Xavi. El central francés ha sido ofrecido a varios clubes, hasta ahora sin éxito. Una de las pocas ofertas que ha recibido Umtiti es la del recién ascendido Girona, aunque el francés, dispuesto a salir, no aceptará cualquier oferta.

El galo renovó el pasado mes de enero hasta 2026, rebajándose el sueldo para que el club pudiera inscribir a Ferran Torres. Umtiti está dispuesto a dejar el club, aunque no irá a ningún equipo que no juegue en Europa, preferiblemente la Liga de Campeones, según informa el Diario Sport, lo que dificulta mucho su marcha.

Umtiti no juega al máximo nivel desde el Mundial de 2018. Desde entonces, las lesiones han lastrado la carrera del campeón del mundo, que acumula menos de 50 partidos en las últimas cuatro temporadas, muchos de ellos como suplente.

En el conjunto azulgrana confían en que este verano puedan deshacerse del francés, aunque el club no descarta tener que rescindir su contrato para librarse de él. Todo mientras intentan buscar fórmulas para el fichaje de Koundé y Koulibaly se va alejando de Can Barça. El central senegalés parece que ha cambiado de idea y piensa seguir en Nápoles. "Tengo una relación muy especial con las personas de Nápoles. Me acogieron genial, tanto a mí como a mi familia y amigos. Perderemos algunos jugadores, habrá cambios la próxima temporada, pero sé que el Nápoles hará de todo para estar en la lucha por el título", ha dicho Koulibaly en una entrevista para BBC Sport Africa.

Otro de los jugadores atacados en Can Barça es Pjanic, por quien el Olympique de Marsella ha rechazado hacer ninguna oferta. El futbolista, de 32 años de edad y por el que el Barça pagó 70 millones de euros, es uno de los mayores quebraderos de cabeza de Laporta, ya que su alta ficha y su poco predisposición a salir dificultan mucho su marcha.