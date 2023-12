Laporta olvida lo del Girona con el OK del defensa: hay acuerdo y cobrará como Lewandowski y De Jong

Dentro de los muchos problemas que atesora actualmente el FC Barcelona si miramos a términos futbolísticos se encuentran jugadores como Raphinha, Robert Lewandowski e incluso Pedri, todos ellos mostrando un nivel por debajo de lo deseado y que en cierto modo justifica que el equipo esté teniendo tantas complicaciones para ganar partidos.

No obstante, una de las escasas notas positivas que está dejando la temporada es Ronald Araujo, futbolista que ya se afianzó como una pieza capital en el proyecto culé hace varias campañas atrás y que está considerado uno de los mejores centrales del mundo. Su papel como líder de la zaga blaugrana no ha decepcionado en ningún momento y es uno de los integrantes de la plantilla cuya continuidad en el club no admite cuestionamiento, tanto que Joan Laporta pretende confirmar aún más su compromiso con un poderoso aumento salarial.

Es necesario recordar que ya Araujo cerró su renovación con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2026, pero en las últimas semanas gigantes europeos como el Bayern de Múnich y el Manchester United han destapado su interés en presentar una oferta por el futbolista de 24 años y, a fin de vitar que Ronaldo pueda ver con buenos ojos una posible salida del club, Laporta ha tomado la decisión de situar al central sudamericano en el mismo escalón salarial que Robert Lewandowski y Frenkie Jong, los dos jugadores mejor pagados de la plantilla superando los 15 millones netos por campaña.

La idea del presidente, según hemos podio conocer en Don Balón, es cerrar el acuerdo oficialmente aprovechando el periodo navideño, una renovación que, dada el amplio grado de importancia que tiene Ronald Araujo y el amor del jugador al club, ya cuenta con el visto bueno de todos los implicados en la misma, a falta de estamparse esa firma que garantice totalmente la continuidad del zaguero uruguayo.