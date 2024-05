Laporta pierde a Xavi Simons pero logra el OK del PSG por el amigo de João Félix: 15M, el 5 tapado

No es lo que el FC Barcelona esperaba, pero es una opción y eso, en tiempos de profunda crisis económica y deportiva culé es menos que nada. Tal y como os hemos adelantado en Don Balón, el Barça quería recuperar, procedente del RB Leipzig, a Xavi Simons, el canterano que se dejó ir de La Masia y que ahora sí vale para la causa, pero el PSG, su club propietario, no está por la labor, sin embargo, sí tienen en París un cinco por 15 millones de euros que quizá interese en can Barça.

Un jugador lleno de altibajos que viene de un descalabro

A sus 26 años, todavía hay equipos y entrenadores que confían en las capacidades de Renato Sanches, pero la AS Roma no es uno de ellos y justo cuando el Barça se ha metido en medio del futuro de Simons, aunque ya sabedor de que el PSG no lo va a soltar, y de que también necesitan un pivote, se da este regreso a París y también el caso de que el club francés sí respondería positivamente por el jugador luso, un viejo conocido de João Félix. El rendimiento esta campaña de Renato ha sido nulo, pero ha tenido importantes instantes en su carrera en que no ha sido así.

Esta temporada tocó cruz

Si ir más lejos y dejando atrás su campaña baldía en la Roma -que no va a ejercer la cláusula de opción de compra de 15 millones de euros por él y por tanto volverá al Parque de los Príncipes-, el centrocampista fue uno de los más destacados del Rennes justo antes de su fichaje por el PSG. Es verdad que su otro salto a un grande, el que le llevó al Bayern, también salió cruz, pero por ese precio parece una opción a considerar.

En este sentido, el Barcelona se guarda bastante de hacer cualquier aprecio a esta posibilidad, aunque en su fuero interno no la descarta. Sabe que para el PSG la libertad de Renato vale 15M pero que podrían, apretando, reducir esa cantidad; ahora bien, es verdad que no hay muchas opciones en el mercado a bajo coste, pero también es cierto que Laporta y compañía no pueden volver a fallar en ‘el elegido’ tras Kessié y Romeu. La duda con Renato es, por tanto, normal.