Laporta quiere un Dani Alves 100% fiable: 4 nombres y 2 fichajes 23/24

Aunque el FC Barcelona actualmente lidera la clasificación liguera del campeonato español, el equipo catalán ha protagonizado uno de los grandes bombazos de la campaña cayendo a las primeras de cambio en la presente edición de la Champions League. Esto atiende a numerosos factores que Xavi Hernández no ha logrado subsanar y hay uno que ya está generando mucho debate de cara al próximo curso: encontrar un lateral derecho de garantías que en partidos de máxima exigencias no suponga un lastre para el equipo.

Tanto Laporta como Xavi se ilusionaron de forma sobrenatural cuando el mandatario logró cerrar la renovación de Sergi Roberto en el último mercado veraniego y, sobre todo, con la postrera llegada de Héctor Bellerín, quien venía de cuajar una temporada sensacional en las filas del Real Betis. No obstante, el rendimiento de estos futbolistas no ha logrado ser gratificante para el técnico y de ahí que una de las prioridades de la directiva para la 23/24 sea encontrar una pieza tan fiable como lo fue Dani Alves durante muchos años en Can Barça.

Además, cabe señalar que Sergi Roberto y Bellerín acaban contrato y de ahí que la necesidad por atar dos piezas esté comenzando a agitar las oficinas del club, existiendo ya un casting con cuatro nombres incluidos para suplir esta doble salida.

Diogo Dalot

El lateral del Manchester United acaba contrato en 2023 y ese factor diferencial es lo que sitúa al luso a día de hoy en la cabeza de esta lista de alternativas para reforzar el lateral, sobre todo porque el jugador ha mostrado cierto grado de predisposición para aterrizar en la Ciudad Condal.

Juan Foyth

El lateral del Villarreal viene cuajando dos temporadas brillantes en España y de ahí que Laporta le tenga en su radar, aunque su fichaje no se cerraría por menos de 30 millones.

Thomas Meunier

El actual jugador del Borussia Dortmund y ex del PSG cuenta ya con mucha experiencia en la élite europea y su fichaje también genera mucha confianza a Laporta y Xavi. Además, sus 31 años vaticinan un traspaso -mirando al seno económico- muy asequible para el Barça.

Jeremie Frimpong

El lateral del Bayer Leverkusen es una de las grandes sensaciones del curso, pero el riesgo que conlleva este fichaje es conocer la adaptación del joven futbolista francés de 21 años a un equipo con retos mucho más ambiciosos... y la responsabilidad que eso conlleva.