Laporta sentencia al amigo de Neymar y elige a su relevo: gusta a Xavi

Una de las grandes inversiones de Joan Laporta para reforzar la plantilla del FC Barcelona en la temporada 2022/23 fue la de Raphinha. De hecho, el fichaje del brasileño, que llegó procedente del Leeds United, fue incluso el más costo que acometió el conjunto catalán, pagando 58 millones de euros (entre cantidades fijas y variables), y superando a otros traspasos de renombre, tales como los de Jules Koundé o Robert Lewandowski (ambos valieron 50 kilos).

Sin embargo, y a pesar de que -si más no por precio- Raphinha tendría que haber marcado diferencias en el campo desde su llegada, lo cierto es que el brasileño, fiel amigo de Neymar Jr en la Seleçao y pieza indiscutible para el combinado nacional de Brasil, no está rindiendo a un buen nivel bajo las órdenes de Xavi Hernández, lo que ha causado muchísimas dudas con respecto a su continuidad más allá de esta temporada en la Ciudad Condal, especialmente en las últimas semanas. Un mal rendimiento que, sin ir más lejos, como ya os contamos en Don Balón, incluso provocó que se pusiera sobre la mesa la opción de que se pudiera marchar ya en este mercado invernal, si bien finalmente la directiva presidida por Joan Laporta descartó la posibilidad tras la marcha de Memphis Depay. Algo que, por otro lado, no descartan para nada en verano, cuando, según explica el Diario Sport, los catalanes estarían abiertos a vender a Raphinha.

Ahora bien, tal y como saldría el brasileño, también tendría que llegar un nuevo efectivo para completar la línea ofensiva del equipo entrenado por Xavi Hernández. Es por ello por lo que, de acuerdo con la información que cuenta el medio citado, el FC Barcelona ya habría tomado la decisión de que su vacante la ocuparía Abde, futbolista actualmente cedido en el Osasuna, pero que pertenece al Barça. En este sentido, la apuesta por parte del conjunto azulgrana con el extremo marroquí es total y la idea del club es que pueda tener dorsal de primer equipo la temporada que viene, tomando el relevo de una posible salida de Raphinha.

Sea como sea, desde la perspectiva del FC Barcelona, desde luego, razones para querer apostar por Abde sobran, ya que tras la gran temporada que está realizando en Pamplona y el debut en un Mundial con la selección de Marruecos, el futbolista africano no solo se ha convertido en uno de los mejores extremos de LaLiga Santander, sino que es, por proyección (cabe recordar que apenas tiene 21 años de edad), uno de los proyectos de extremo regateador más interesantes del panorama europeo. Por lo pronto, si finalmente el FC Barcelona de Joan Laporta decide desprenderse de Raphinha, el marroquí contará con total confianza en el club catalán para seguir evolucionando su juego en el primer equipo del conjunto catalán. Una oportunidad sin duda única que podría ayudar a Abde en su progreso.