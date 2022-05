Deja LaLiga para jugar con CR7 y Ten Hag: ni del Madrid, ni del Barça

Solamente queda por disputar la final de la Champions League para que la temporada se dé por concluida, pero hay muchos jugadores y clubs que ya están dejando patentes algunos de sus deseos de cara al mercado de fichajes veraniego. Un gran elenco de futbolistas regresará de sus cesiones a aquellos equipos a los que pertenecen sus derechos y el caso de Anthony Martial está acaparando mucha atención en las últimas horas.

El delantero francés salió en calidad de préstamo al Sevilla en el pasado mes de enero, pero sus prestaciones ni de lejos han sido las esperadas. Solamente ha anotado un gol y ha repartido una asistencia en los cinco meses en los que ha estado a disposición de Julen Lopetegui y de ahí que el conjunto hispalense se haya mostrado muy firme sobre su futuro: no accederá a extender esa cesión un curso más, una opción incluida en el acuerdo.

Es más, es el propio Martial el que parece estar convencido de regresar al Manchester United cuanto antes y comenzar a trabajar con Erik ten Hag y CR7, las dos piezas más importantes del equipo para la próxima temporada.

Los red devils han terminado la Premier League en sexta posición y eso impedirá al club disputar la próxima edición de la Champions, pero aun así en la 22/23 el club tiene como gran objetivo pelear por el título liguero. Para ello, tanto el técnico neerlandés como el delantero portugués saben que la directiva deberá cerrar varias incorporaciones de nivel aprovechando los tres meses del mercado estival y con ello enterrar todas las dudas -que pocas no son- mostradas por la plantilla en la temporada recientemente finalizada.

Martial será uno de los refuerzos de lujo para cumplir con ese cometido y, aunque los números del francés en Sevilla no hayan sido nada gratificantes, Ten Hag confía en que puede ser un efectivo importante durante la próxima campaña en Old Trafford. Así pues, el galo se convierte en el primer ‘fichaje’ del United para el próximo curso y, sorprendentemente, no procede ni del Real Madrid ni del Barça, sino de otro equipo puntero de LaLiga, el Sevilla.