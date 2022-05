Quiere irse al Barça, Xavi acepta y Jordi Alba ya no será indiscutible

Desde que Jordi Alba llegó al FC Barcelona en el año 2012 el jugador formado en La Masía apenas ha tenido competencia para ser titular en el lateral izquierdo. A pesar de que han sido numerosos los entrenadores que han pasado por el club en la última década, el jugador siempre ha ofrecido unas prestaciones muy gratificantes que incluso en las peores etapas del equipo han seguido siendo reseñables. Eso sí, en la segunda parte de la temporada que acaba de echar el cierre, al menos para el Barça, las dudas han rodeado la figura del jugador catalán y de ahí que una de las prioridades establecidas por la directiva culé para el mercado veraniego sea incorporar un futbolista que pueda alternar su protagonismo en esa posición.

No obstante, tras sonar José Luis Gayá, Marc Cucurella o Sergio Reguilón como candidatos potenciales para llegar al Camp Nou, es Marcos Alonso el jugador que está más cerca de ser la competencia de Jordi Alba la próxima temporada. Es cierto que el futbolista del Chelsea ha tenido una gran dosis de minutos con Thomas Tuchel esta temporada, pero el regreso de Ben Chillwell a los terrenos de juego tras su grave lesión de rodilla podría fulminar esa dinámica tan positiva.

A colación de esto, cabe señalar que Marcos Alonso no tendría garantizada su titularidad en Can Barça, pero el jugador se ha mostrado predispuesto -tal y como ha recogido 90min- a ser uno de los primeros refuerzos de la plantilla blaugrana para el próximo curso, un ofrecimiento que Xavi Hernández no ha dudado en ver con buenos ojos a sabiendas de que Alba, ya con 33 años, necesita un jugador que le brinde ese descanso. Es más, las buenas prestaciones del defensa madrileño en los últimos cursos podrían tener más efectos para el zaguero blaugrana, siendo el todavía jugador del Chelsea el elegido por Xavi para disputar los encuentros más importantes.

Para que eso ocurra, en primer lugar, el Barça tendrá que reaccionar al guiño de Marcos Alonso en las próximas semanas y, en segunda instancia, presentar una oferta por el futbolista, una oferta que, si ronda los 12 millones, podría tener el visto bueno del Chelsea dado que el jugador español finaliza contrato en 2023 y ya tiene 31 años.