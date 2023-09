Laporta tiene el “sí” de todos para la bomba de octubre: puro talento hasta 2026, ganará como Balde

Uno de los nombres propios de la temporada en Barcelona está siendo Lamine Yamal, de esto no hay ningún tipo de duda. El paso adelante del futbolista de 16 años ha provocado, en primer lugar, que la salida de Ousmane Dembélé al PSG haya sido un mal menor en la Ciudad Condal y, por otra parte, que Xavi Hernández disponga de una futura estrella mundial en su plantilla con la que no contaba antes de que El Mosquito abandonase el club.

Es cierto que la presencia de João Félix, Ferran Torres o Raphinha ha limitado los minutos de Lamine Yamal en los últimos encuentros disputados por el Barça, pero el joven talento formado en La Masia siempre ha demostrado un elenco de virtudes que ya han convencido a Joan Laporta para ultimar los detalles de la que será la gran noticia del mes de octubre en Barcelona: la renovación del jugador.

Hace solo una semana atrás el club anunció la extensión de contrato de Alejandro Balde hasta 2028, un acuerdo que el lateral izquierdo se ha ganado por méritos propios y que ha puesto fin a una de las grandes preocupaciones que tenía Xavi en su plantilla por su posible salida en 2024, y no ha demorado más Laporta en regalar al técnico otro notición en este apartado.

Sobre Lamine Yamal se han depositado muchas esperanzas de futuro en Barcelona y no tardará el club en hacer oficial el acuerdo con el crack hasta el 30 de junio de 2026 (lo máximo permitido para futbolistas de su edad), algo que, como es evidente, aumentará su retribución salarial de forma exponencial situándose en el mismo escalafón que jugadores como Alejandro Balde, Gavi o Ronald Araujo, tres pilares del proyecto culé.

Es cierto que su trascendencia en el juego del Barça no se ha traducido en goles ya que Lamal aún no se ha estrenado este capítulo con la elástica culé, pero sus prestaciones no solo le brindan un puesto privilegio en la plantilla dirigida por Xavi, sino que le han catapultado a las convocatorias de Luis de la Fuente en La Roja, equipo donde incluso se estrenó como artillero en su primera participación oficial.