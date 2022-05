Laporta utilizará un suplente de Xavi y Koeman para su primer fichaje

Es una gran lista de objetivos los que se viene fijando tanto Joan Laporta como Xavi Hernández con el fin de renovar una plantilla que está dejando muchos signos de debilidad en todas sus líneas, especialmente en la parcela defensiva. Solamente Ronald Araújo ha ofrecido el nivel esperado, pero las lesiones del uruguayo le han impedido estar disposición del equipo durante varios meses a lo largo del curso y su ausencia ha tenido efectos demoledores para los intereses culés. Es por ello que el primer fichaje que quiere atar la directiva blaugrana mira al eje central de la zaga y con un nombre propio para ello: César Azpilicueta.

El defensa español del Chelsea lleva en la agenda blaugrana desde el pasado mercado invernal y su fichaje podría cerrarse inaugurando así el capítulo de incorporaciones del Barça para la 22/23. Es cierto que el conjunto inglés viene poniendo reticencias para aceptar la salida del zaguero, que tiene contrato en Londres hasta 2023, pero Laporta tiene un as en la manga para tratar de convencer de forma definitiva a Thomas Tuchel, el principal escollo para que la operación tenga éxito: incluir a Sergiño Dest en la operación.

Según han apuntado diversos medios ingleses, hay varios actores que alimentan esta posibilidad. El primero de ellos y más evidente, que el jugador apenas ha tenido minutos esta temporada con Ronald Koeman y con Xavi, es decir, ha sido suplente de forma sistemática; en segundo lugar, Dest no cuenta para el futuro proyecto que quiere formar el técnico catalán en el Camp Nou; y, en última instancia, el interés del Chelsea en incorporar al defensa de 21 años.

Dest llegó en el mercado veraniego de 2020 despertando unas expectativas muy altas ya que varios gigantes de Europa trataron de cerrar su fichaje, pero, no obstante, su rendimiento no ha sido el esperado. Las carencias defensivas del futbolista de origen neerlandés han lastrado su paso por la Ciudad Condal y ahora Laporta tiene una oportunidad de lujo, no solo para desprenderse de él, sino para poder contar con un defensa que sí viene demostrando suma fiabilidad, amén de que puede actuar como central y como lateral.

El intercambio se planteará de forma inminente dado que el Barça ya ha sellado su presencia en la próxima edición de la Champions y, de esta forma, Azpilicueta podría ser el primer fichaje del club para el próximo curso, así como Dest sería la primera baja.