Laporta y Mateu Alemany le ficharon como el nuevo Luis Suárez y su caída parte en 2 el proyecto

Robert Lewandowski fue la joya del corona a una cadena de incorporaciones que acometieron Joan Laporta y Mateu Alemany durante el mercado estival de 2022 con el fin de brindar a Xavi Hernández una plantilla lo suficientemente competitiva como para poder plantar cara a cualquier rival europeo, algo que ni mucho menos se ha cumplido.

Ya a las primeras de cambio el fichaje de Lewandowski conllevó una elevada dosis de riesgo dado que el futbolista de 34 años se vinculó con el club catalán por cuatro campañas, algo que podría no ser tan exitoso a largo plazo dada su veteranía. No obstante, situar al ex el Bayern de Múnich como el ‘9’ top que no ha tenido el Barça desde la salida de Luis Suárez en 2020 resultó una opción muy convincente para que las altas esferas del club apostaran de forma tajante por el futbolista.

Durante sus primeros meses en la Ciudad Condal, más concretamente antes del Mundial de Qatar, el rendimiento de Lewandowski fue tan excelso que el Barça comenzó a sumar muchas papeletas como candidato a ganar la Champions League, pero pronto la caída del polaco empezó a tener efectos muy nocivos en el proyecto culé y su falta de puntería en las fechas clave ha sido un completo lastre para los intereses de Xavi.

Es cierto que los 27 goles anotados por el delantero entre todas las competiciones oficiales desde que debutó con el equipo blaugrana invitan a pensar que su rendimiento está siendo sobresaliente, pero muchos de ellos se han dado en partidos de menor exigencia y lo peor para los culés es que el polaco se encuentra en una dinámica muy decadente, algo reflejado en su registro en 2023: 7 dianas.

Su futuro en can Barça

Como se ha mencionado con anterioridad, el contrato de Lewy en la Ciudad Condal se extiende hasta 2026 y, aunque el club por el momento no se ha cuestionado vender al jugador, difícilmente Laporta y Alemany recibirán propuestas interesantes por el '9' atendiendo a su veteranía y a su manifiesta decadencia futbolística.

Esto es ya un problema muy serio para los culés.